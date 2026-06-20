Verbandsligist gibt sechs weitere Abschiede bekannt

– Foto: Marcel Oliveira Pimenta

Die Sportfreunde Dorfmerkingen aus der Verbandsliga Württemberg verabschieden zum Saisonende mehrere Spieler aus erster und zweiter Mannschaft. Neben langjährigen Akteuren verlassen auch Spieler mit kürzerer Vereinszeit Schwarz-Rot. Der Verein bedankt sich für Einsatz und gemeinsame Momente und muss zur neuen Runde einige personelle Veränderungen im Kader beider Teams sportlich auffangen.

Maximilian Blum war zwei Jahre Teil der ersten Mannschaft, wurde in seiner Zeit bei den Sportfreunden jedoch mehrfach durch Verletzungen zurückgeworfen. Dadurch kam er nur auf neun Einsätze in Schwarz-Rot. Zur neuen Saison schließt er sich dem SV Waldhausen in der Landesliga an. Auch Fabian Adler verlässt den Verein. Trotz seines jungen Alters von 22 Jahren sammelte er bereits knapp 90 Einsätze für die Sportfreunde und gehörte damit zu den Spielern, die über längere Zeit Verantwortung übernommen haben.

Nico Hägele beendet nach drei Jahren seine Zeit in Dorfmerkingen und kehrt zu seinem Heimatverein SV Pfahlheim zurück. Der Torhüter kam für die Sportfreunde auf insgesamt 30 Einsätze zwischen den Pfosten. Mit Manuel Michel und Simon Michel verlieren die Sportfreunde zudem Offensivkraft aus erster und zweiter Mannschaft. Manuel Michel war zwei Jahre Teil der ersten Mannschaft, Simon Michel sogar vier Jahre Bestandteil des Bezirksligateams. Beide schließen sich wieder ihrem Heimatverein DJK/SV Nordhausen-Zipplingen an.