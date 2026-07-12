Verbandsligist fertigt Landesliga-Aufsteiger mit 5:0 ab

Für die Mannschaft von Kirakos und Nicos Gountoulas war dieser Auftritt ein nützlicher Schritt in der Vorbereitung. Nach dem Test gegen Normannia Gmünd wartete mit Botnang ein Gegner, der als Aufsteiger aus der Bezirksliga viel Rückenwind mitbringt, aber gegen einen Verbandsligisten naturgemäß vor einer höheren Prüfung steht. Fellbach nahm diese Rolle an und ließ das Spiel mit dem 5:0 in eine klare Richtung laufen.

Wichtiger als die Höhe des Sieges war der Blick auf die Besetzung. In der Startelf standen mit Aristidis Perhanidis, Elton Selimi und Simone Giovanne Doria gleich drei Zugänge. Perhanidis kam von der TSVgg Plattenhardt, Selimi von der SG Weinstadt, Doria von der SG Sonnenhof Großaspach. Damit erhielten zentrale neue Bausteine früh Verantwortung und konnten sich nicht nur einfügen, sondern im Spielrhythmus zeigen.

Nach den Abgängen von Spielern wie Henry Alexander Strahl, Bendito Calemba, Niklas Weiß, Thomas Bauer oder Kristijan Dulabic ist Fellbach in diesem Sommer nicht ohne Umbauarbeit. Umso wertvoller sind Spiele, in denen Struktur, Ballbesitzphasen und Abläufe unter Wettkampfbedingungen wachsen können. Ein klarer Sieg gegen Botnang liefert dafür noch keine Gewissheit, aber ein gutes Gefühl.