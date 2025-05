Verbandsligist entschuldigt sich und verkündet 8 Abgänge

Bei Wind und Wetter, in guten wie aktuell in schlechteren Zeiten unterstützt ihr uns bedingungslos. Keine Entfernung, ob Samstag Abends in Balingen oder bei Dauerregen im Dezember in Ehingen-Süd. Kein Weg ist euch zu weit.

Wir entschuldigen uns als Verein bei euch Fans & Zuschauer für die inakzeptable Leistung der Mannschaft in so einem wichtigen Spiel bei so tollen Gastgebern aus Massenbachhausen.