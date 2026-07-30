Verbandsligist dreht nach der Pause auf und dreht 0:2

Der Test gegen Eppingen war für Schwäbisch Hall noch einmal ein brauchbarer Stresstest. Der badische Verbandsligist erwischte den deutlich besseren Start und führte durch zwei Treffer von Tomic nach 33 Minuten mit 2:0. Für die Sportfreunde war das eine unangenehme Ausgangslage, aber zugleich eine wertvolle Prüfung der eigenen Reaktion. Noch vor der Pause verkürzte Toptik auf 1:2 und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel.

Nach dem Seitenwechsel drehte Schwäbisch Hall die Partie innerhalb weniger Minuten. Marmullaku glich in der 54. Minute aus, Häussler traf nur drei Minuten später zum 3:2. In der Schlussphase sorgte erneut Toptik mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Aus einem schwachen Start wurde damit ein ordentlicher Abschluss der Testphase. Gerade die Fähigkeit, nach einem Zwei-Tore-Rückstand nicht auseinanderzufallen, sondern Tempo und Durchschlagskraft zu entwickeln, dürfte Mut machen.

Unter der Woche hatte es beim Oberligisten TSG Backnang noch eine 0:2-Niederlage gegeben. Auch dort waren die Sportfreunde zunächst griffig, mussten aber nach der Pause die größere Qualität des Gegners anerkennen. Zusammengenommen liefern die beiden Tests ein realistisches Bild: Schwäbisch Hall ist wettbewerbsfähig, muss aber über 90 Minuten stabil bleiben.