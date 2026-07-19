Verbandsligist dreht nach der Pause auf: Torreicher Sieg in Nordbaden

Der Beginn in Eppingen passte zu einem Team, das den nächsten Schritt in der Vorbereitung suchte. Justin Keklik traf nach 13 Minuten zum 0:1, nur zwei Minuten später erhöhte Komninos Delkos auf 0:2. Für Delkos, der vom FV Löchgau kam, war es zugleich ein früher Treffer als Neuzugang. Doch der VfB, zuletzt Vierter der Verbandsliga Nordbaden, blieb im Spiel. Dejan Tomic verkürzte, Mattia Trianni glich kurz vor der Pause aus.

Für den FSV 08 war diese Phase ein kleiner Belastungstest. Nach dem abgebrochenen 1:1 beim FSV Waiblingen und der klaren Niederlage gegen Großaspach ging es auch darum, Widerstände nicht wieder größer werden zu lassen. Bietigheim-Bissingen reagierte nach der Pause eindrucksvoll. Fabio Carneiro de Carvalho stellte auf 2:3, Mohamed Baroudi erhöhte nur drei Minuten später. Mustafa Uslu traf zum 2:5, Roman Timoshenko setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt.

Bemerkenswert ist, dass mit Delkos, Baroudi und Timoshenko gleich drei Sommerzugänge trafen. Gerade in einem Kader, der nach dem Abstieg neu sortiert wird, sind solche Momente mehr als Randnotizen. Sie helfen bei der Eingewöhnung, stärken den Konkurrenzkampf und geben Trainer Daniel Zmpitas weitere Hinweise, welche Verbindungen bereits funktionieren.