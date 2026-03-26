Verbandsligareserven treffen im Derby aufeinander

– Foto: Claus G. Stoll

Das Team vom „Lettenpark“ sah beim Stand von 2:0 schon wie der sichere Sieger aus. Einzig Keeper Elias Kiefl mit einem „Sahnetag“ hielt die Möhlinkicker noch einigermaßen im Spiel. Doch ein Platzverweis für die Auggener Reserve wurde vom VfR-Team II dann eiskalt ausgenutzt. Der nicht mehr zu haltende Kapitän Nick Gladrow zeigte sich als Torjäger und glich mit seinen zwei Treffern zum 2:2-Endstand aus.

Schiedsrichter der Partie am Samstag in der Möhlinarena ist:

Theo Geschwandtner

Mittelfeldduell der beiden Verbandsliga-Reserven: Platz 10 gegen Platz 8. Der VfR hat 22 Punkte und der FCA 24 Punkte auf dem Konto – man ist also eng beieinander. Nur beim jeweiligen Torverhältnis geht die Schere deutlich auseinander. Ist das Heimteam vorne ziemlich sparsam, dafür hinten aber sehr kompakt, kommt man auf ausgeglichene 25:25 Tore. Ganz anders das „Minardi-Team“ mit viel Hurra-Fußball bei 49:54 Toren (!!).

Man darf bei diesen grundverschiedenen Ausbeuten wirklich gespannt sein, wer schlussendlich am längeren Hebel sitzt. Punkte brauchen beide Mannschaften unbedingt noch, denn die scheinbar sichere Platzierung kann trügerisch sein. Unser VfR-Team II will den Dreier „ohne Wenn und Aber“ – die lange Durststrecke ohne Sieg soll endlich beendet werden.

ALLEZ TEAM 2

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)