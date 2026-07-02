Verbandsligaaufsteiger mit vier Neuzugängen, Verstärkung für Mietingen

– Foto: Thomas Nast

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Türkspor Neu-Ulm



Verbandsligaaufsteiger Türkspor Neu-Ulm kann zwei Neuzugänge vom FC Blaubeuren präsentieren. Mittelfeldspieler Eduart Osmani (23) wechselt vom Landesligisten aus der Staffel 4 zu Türkspor. Osmani spielte seit der Saison 2023/2024 für den FC Blaubeuren und erzielte in der vergangenen Saison sechs Tore in 28 Spielen. Ebenfalls aus Blaubeuren kommt Mittelfeldspieler Mirko Dilber (18), der in der vergangenen Spielzeit fünf Tore in 13 Spielen erzielte. Dilber war eine Saison beim FC Blaubeuren aktiv und spielte zuvor in der Jugend des SSV Ulm 1846 Fussball.

Zwei weitere Zugänge kommen vom FV Illertissen: Zum einen der 18-jährige Stürmer Atahan Tekyildirim direkt aus der U19. Zudem wechselt auch der Mittelfeldspieler Eman Hasanbegovic (22) von der 2. Mannschaft des FVI (Landesliga Südwest) zu Türkspor.



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TSV Neu-Ulm



Der TSV Neu-Ulm hat sich für die kommende Saison in der Landesliga Staffel 4 mit Endrit Shala verstärkt. Der 22 Jahre alte Stürmer kommt vom FV Illertissen II aus der Landesliga Südwest. Shala spielte seit der Saison 2021/2022 für Illertissen und kam in der vergangenen Saison auf 15 Einsätze, in denen er ein Tor erzielte. Beim TSV Neu-Ulm soll der Angreifer künftig die Offensive ergänzen.



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SV Mietingen



Der SV Mietingen hat einen weiteren Zugang für die kommende Spielzeit verpflichtet. Mittelfeldspieler Noah Blersch (24) wechselt vom SV Reinstetten zum SVM. Blersch spielte seit der Saison 2022/2023 für den SV Reinstetten. In der vergangenen Spielzeit kam er auf 19 Einsätze und erzielte dabei ein Tor. Mit seinem Wechsel nach Mietingen bleibt Blersch in der Landesliga Staffel 4 aktiv.



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SSV Ehingen-Süd



Mittelfeldspieler Jonas Herde wechselt zum Verbandsligaabsteiger SSV Ehingen-Süd in die Landesliga Staffel 4. Herde spielte seit der Saison 2019/2020 bei der SG Öpfingen und gehörte dort in der vergangenen Spielzeit zu den torgefährlichen Spielern. In 30 Spielen erzielte er zwölf Tore in der Bezirksliga Donau/Iller.