Verbandsliga: Zweimal Domstadt gegen Landeshaupstadt

Limburg/Wiesbaden. Wird aus dem Dreikampf an der Verbandsliga-Spitze möglicherweise noch ein Vierkampf? Das könnte sich bereits am Freitagabend zeigen. Zweimal heißt es am Wochenende: Ein Limburger Team empfängt ein Team aus der Landeshauptstadt.
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Beim VfR Limburg 07 (Fr., 19.30 Uhr) wollen die 02er die zuletzt gezeigten starken Leistungen bestätigen. Ferner erwartet der Sportliche Leiter David Schug „zeitnah Zusagen oder Entscheidungen“ aktueller Kaderspieler für 2026/27.
Beim TuS Dietkirchen (Sa., 16 Uhr) will der Aufsteiger Türkischer SV mit einem Dreier im Dreikampf mit Hornau und Hadamar um Titel und Relegationsplatz dranbleiben. Und wenn der ganz große Wurf nicht gelingen sollte, „werden wir nächste Saison wieder angreifen“, sagt Trainer Gökhan Caliskan, der letztmals auf Emirkan Dorul (Sperre) verzichten muss, einschließlich Youssef Chourak alle Mann an Bord hat.