 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Verbandsliga: Zweimal Domstadt gegen Landeshaupstadt

VfR 07 LImburg empfängt Biebrich am Freitag +++ Samstag Dietkirchen gegen Türkischer SV

von Stephan Neumann · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der FV Biebrich und der Türkische SV haben Auswärtsspiele in Limburg vor der Brust.
Der FV Biebrich und der Türkische SV haben Auswärtsspiele in Limburg vor der Brust. – Foto: Willi Roth (Archiv)

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VL Hessen Mitte
07 Limburg
Türk. SV Wsb
FV Biebrich
Dietkirchen

Limburg/Wiesbaden. Wird aus dem Dreikampf an der Verbandsliga-Spitze möglicherweise noch ein Vierkampf? Das könnte sich bereits am Freitagabend zeigen. Zweimal heißt es am Wochenende: Ein Limburger Team empfängt ein Team aus der Landeshauptstadt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Heute, 19:30 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
19:30live

Beim VfR Limburg 07 (Fr., 19.30 Uhr) wollen die 02er die zuletzt gezeigten starken Leistungen bestätigen. Ferner erwartet der Sportliche Leiter David Schug „zeitnah Zusagen oder Entscheidungen“ aktueller Kaderspieler für 2026/27.

Morgen, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
16:00

Beim TuS Dietkirchen (Sa., 16 Uhr) will der Aufsteiger Türkischer SV mit einem Dreier im Dreikampf mit Hornau und Hadamar um Titel und Relegationsplatz dranbleiben. Und wenn der ganz große Wurf nicht gelingen sollte, „werden wir nächste Saison wieder angreifen“, sagt Trainer Gökhan Caliskan, der letztmals auf Emirkan Dorul (Sperre) verzichten muss, einschließlich Youssef Chourak alle Mann an Bord hat.