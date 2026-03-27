Verbandsliga: Zweimal Domstadt gegen Landeshaupstadt VfR 07 LImburg empfängt Biebrich am Freitag +++ Samstag Dietkirchen gegen Türkischer SV von Stephan Neumann · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der FV Biebrich und der Türkische SV haben Auswärtsspiele in Limburg vor der Brust. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Limburg/Wiesbaden. Wird aus dem Dreikampf an der Verbandsliga-Spitze möglicherweise noch ein Vierkampf? Das könnte sich bereits am Freitagabend zeigen. Zweimal heißt es am Wochenende: Ein Limburger Team empfängt ein Team aus der Landeshauptstadt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 19:30 Uhr VfR 07 Limburg 07 Limburg FV Biebrich FV Biebrich 19:30 live PUSH Beim VfR Limburg 07 (Fr., 19.30 Uhr) wollen die 02er die zuletzt gezeigten starken Leistungen bestätigen. Ferner erwartet der Sportliche Leiter David Schug „zeitnah Zusagen oder Entscheidungen“ aktueller Kaderspieler für 2026/27.