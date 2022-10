Verbandsliga: Zweifacher Landesmeister empfängt die FCM-Reserve Verbandsliga +++ Die Vorschau auf alle Ansetzungen des 12. Spieltags

Wie zum Start in den Oktober steht auch am letzten Wochenende des Monats wieder ein Doppelspieltag in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse auf dem Programm. Eröffnet wird dieser bereits am Freitagabend - unter anderem mit dem Duell zwischen dem zweifachen Landesmeister BSV Halle-Ammendorf und der U23 des 1. FC Magdeburg, die mit einem Auswärtssieg zumindest über Nacht die Tabellenführung erobern würde. Spitzenreiter SSC Weißenfels ist am Sonnabend daheim gegen den 1. FC Romonta Amsdorf gefordert.