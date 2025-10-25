Verbandsliga: Zwei Remis am Samstag

Auf fünf Punkte hat sich der TuS Mechtersheim an der Spitze der Verbandsliga mittlerweile abgesetzt. Unter der Woche noch im Pokal gegen Ludwigshafen im Einsatz, dürften die Beine im Auswärtsspiel in Steinwenden aber möglicherweise etwas schwerer sein. Eine Chance für für den Underdog? Profitieren von einem Ausrutscher könnten der FC Bienwald Kandel, der allerdings mit der SG Hüffelsheim auch einen starken Mitaufsteiger zu Gast hat. Der Dritte Waldalgesheim ist am Samstag bei Kellerkind Morlautern nicht über ein 2:2-Remis hinausgekommen. Wie das Spiel läuft, dürfte sicherlich auch die SG Eintracht Bad Kreuznach und den TuS Steinbach interessieren. Die beiden Kellerkinder treffen im direkten Duell aufeinander. Vor allem für Steinbach sähe es im Falle einer Niederlage düster aus. Der weitere Aufsteiger TuS Hohenehecken spielt in Zeiskam. Eröffnet wurde der Spieltag von Herxheim und Bretzenheim, die sich mit 1:1 trennten, zum Abschluss des Spieltags stehen sich TuS Marienborn und der FC Basara im Mainzer Stadtduell gegenüber. Wollen die Japaner nochmal Richtung Oberliga schielen, sollte zwingend ein Sieg her.