Verbandsliga: Zwei Heimspiele mit Brisanz

Philipp Dapper (l.) trifft mit dem SSC Burg am Sonntag auf den SV Zeilsheim. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch

Dillenburg. Dem TSV Steinbach II und dem SSC Burg stehen in der Fußball-Verbandsliga Mitte am Sonntag zwei Duelle mit Brisanz bevor. Die Steinbacher Regionalliga-Reserve empfängt die abstiegsbedrohten TSF Heuchelheim, die zuletzt fünf ihrer sechs Rückrundenspiele verloren haben und dringend Punkte benötigen. Gleichzeitig duelliert sich der SSC Burg mit dem punktgleichen Tabellennachbarn SV Zeilsheim um wichtige Zähler im Abstiegskampf – ein direktes „Sechs-Punkte-Spiel“, das über Wohl und Wehe in der Verbandsliga entscheiden könnte.