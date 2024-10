Verbandsliga: Zwei Flutlicht-Derbys läuten den zehnten Spieltag ein

Mit zwei Derbys wird am Freitagabend der zehnte Spieltag in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt eingeläutet. Im ersten Auftritt seit dem Abschied von Trainer Maximilian Dentz hat die SG Rot-Weiß Thalheim den zuletzt formstarken SV Dessau 05 zu Gast. Außerdem will der SC Bernburg im Heimspiel gegen die Nachbarn vom CFC Germania 03 die Heimflaute beenden.