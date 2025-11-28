Verbandsliga: Zwei Derby-Kracher stehen an

Letzter Aufgalopp in der Verbandsliga: Bis auf das Nachholspiel zwischen Mechtersheim und Bad Kreuznach steht an diesem Wochenende der finale Spieltag an, ehe es in die Winterpause geht. Am Freitagabend macht Wintermeister TuS Mechtersheim gegen Morlautern den Auftakt, außerdem stehen sich im Vorderpfälzer Derby Viktoria Herxheim und Jahn Zeiskam gegenüber. Samstag steigt dann der Nahe-Kracher zwischen SG Eintracht Bad Kreuznach und der SG Hüffelsheim. Am Sonntag wollen die Top-Teams Waldalgesheim (in Steinwenden), Basara (in Steinbach) und Bienwald Kandel (in Marienborn) oben dranbleiben. Außerdem will sich Bodenheim mit einem Sieg im alten Jahr verabschieden, ehe Marco Streker übernimmt. Gegner ist Hohenecken. Außerdem ist die TSG Bretzenheim beim FK Pirmasens II gefordert.