 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Derbyzeit an der Nahe: Die SG Eintracht Bad Kreuznach spielt am Samstag gegen Hüffelsheim.
Derbyzeit an der Nahe: Die SG Eintracht Bad Kreuznach spielt am Samstag gegen Hüffelsheim. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Verbandsliga: Zwei Derby-Kracher stehen an

Herxheim gegen Zeiskam und Kreuznach gegen Hüffelsheim im Blickpunkt +++ Mechtersheim klarer Favorit am Freitagabend +++ Bodenheim will guten Abschluss

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Letzter Aufgalopp in der Verbandsliga: Bis auf das Nachholspiel zwischen Mechtersheim und Bad Kreuznach steht an diesem Wochenende der finale Spieltag an, ehe es in die Winterpause geht. Am Freitagabend macht Wintermeister TuS Mechtersheim gegen Morlautern den Auftakt, außerdem stehen sich im Vorderpfälzer Derby Viktoria Herxheim und Jahn Zeiskam gegenüber. Samstag steigt dann der Nahe-Kracher zwischen SG Eintracht Bad Kreuznach und der SG Hüffelsheim. Am Sonntag wollen die Top-Teams Waldalgesheim (in Steinwenden), Basara (in Steinbach) und Bienwald Kandel (in Marienborn) oben dranbleiben. Außerdem will sich Bodenheim mit einem Sieg im alten Jahr verabschieden, ehe Marco Streker übernimmt. Gegner ist Hohenecken. Außerdem ist die TSG Bretzenheim beim FK Pirmasens II gefordert.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 19:30 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
19:30

Morgen, 17:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
17:00live

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
14:30

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
15:00

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
15:00

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
15:15

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
15:30

Aufrufe: 028.11.2025, 13:00 Uhr
RedaktionAutor