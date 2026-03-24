Verbandsliga-Youngster und Landesliga-Stammkraft verlängern

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Herz gehört seit seiner Jugend zum Verein und verkörpert wie kaum ein anderer die Identifikation mit dem TSV Köngen. Mit großem Einsatz, Leidenschaft und unermüdlichem Willen stellt er sich stets in den Dienst der Mannschaft.

Der TSV Köngen setzt weiterhin auf ein echtes Eigengewächs. Der Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 2, hat den Vertrag mit Max Herz verlängert, der auch in der Saison 2026/27 das grün-weiße Trikot tragen wird.

Der Spieler gilt als verlässlicher Faktor auf und neben dem Platz und konnte sich auch sportlich weiterentwickeln. Neben seiner kämpferischen Art überzeugte er zuletzt zunehmend auch mit technischen Fortschritten.

Beim TSV Köngen zeigt man sich entsprechend erfreut, weiterhin auf einen solchen Spieler bauen zu können.

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Sportfreunde Schwäbisch Hall

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall setzen weiter auf ein vielversprechendes Eigengewächs. Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Württemberg hat den Vertrag mit Tony Elie Tella Nounga um mindestens zwei weitere Jahre verlängert.

Der 19-Jährige gehört zu den aufstrebenden Spielern im Kader und kam bereits auf zehn Einsätze in der Verbandsliga, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen. Seit der D-Jugend trägt er das Trikot der Sportfreunde und hat sich kontinuierlich bis in den Herrenbereich entwickelt.

Mit seiner Schnelligkeit und seinem Entwicklungspotenzial bringt er wichtige Qualitäten für die Außenbahn mit und soll auch künftig eine wichtige Rolle im Team einnehmen.

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