Verbandsliga Württemberg: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Verbandsliga Württemberg wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Calcio Leinfelden-Echterdingen

Trainer: Francesco di Frisco

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Esslingen

Trainer: Dominik Eitel

Zugänge: keine

Abgänge: Luka Havjar (TSV Denkendorf), Alperen Nehir (Türkspor Nürtingen 73)



FC Holzhausen

Trainer: Daniel Seemann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Rottenburg

Trainer: Marc Mutschler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Waiblingen

Trainer: Patrik Ribeiro-Pais

Zugänge: Nabil Mouhssine (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Philipp Gutsche (), Philipp Gutsche (TSV Nellmersbach)

Abgänge: Loris Hoffmann (), Endrit Beshi (), Levin Junginger (), Ibrahim Özpinar (), Kilian Kugler (), Levin Junginger (SGM SV Gruol / SV Erlaheim), Joel Heske ()



Sportfreunde Dorfmerkingen

Trainer: Stefan Schill

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Sportfreunde Schwäbisch Hall

Trainer: Thorsten Schift

Zugänge: keine

Abgänge: Niklas Wackler (Ende der Karriere nach Kreuzbandriss), Sascha Esau (Studium in Wien)



SSV Ehingen-Süd

Trainer: Kevin Ruiz Castellanos

Zugänge: keine

Abgänge: Luca Dewald (SV Reinstetten)



SV Fellbach

Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas

Zugänge: Adam Heilig (FV Ravensburg), Kristijan Dulabic (Österreichische Regionalliga)

Abgänge: Stergios Chatzoglou (Türkspor Nürtingen 73), Hazir Shala (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)



TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Trainer: Patrick Faber

Zugänge: Kilian Kuntz (TV Oeffingen)

Abgänge: Josip Miketek (SG Heldenfingen/Heuchlingen)



TSG Tübingen

Trainer: Michael Frick

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Berg

Trainer: Oliver Ofentausek

Zugänge: Marcel Klein (1. FC Rielasingen-Arlen)

Abgänge: keine



TSV Oberensingen

Trainer: Leonard Gjini

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Weilimdorf

Trainer: Oliver Stierle

Zugänge: keine

Abgänge: Josip Biljeskovic (Türkspor Stuttgart)



VfB Friedrichshafen

Trainer: Stephan Steinhauser

Zugänge: keine

Abgänge: Felix Fleig (SGM Fischbach/Schnetzenhausen), Leonard Homburger (FC Internationale Berlin)



VfR Heilbronn

Trainer: Manuel Fischer

Zugänge: Jermaine Köhler (U19), Niko Nikic (U19), Fabian Laras (U19)

Abgänge: Diyar Batin (FC Union Heilbronn), Robin Dörner (Aramäer Heilbronn), Mamadou Seck (unbekannt), Omar Raiyan Bin Kama Azlan (unbekannt), Roman Kasiar (unbekannt)



Young Boys Reutlingen

Trainer: Volker Grimminger

Zugänge: Maximilian Herberth (TSG Balingen)

Abgänge: keine