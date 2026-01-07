Verbandsliga Württemberg: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Verbandsliga Württemberg wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Trainer: Francesco di Frisco
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Esslingen
Trainer: Dominik Eitel
Zugänge: keine
Abgänge: Luka Havjar (TSV Denkendorf), Alperen Nehir (Türkspor Nürtingen 73)
FC Holzhausen
Trainer: Daniel Seemann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Rottenburg
Trainer: Marc Mutschler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Waiblingen
Trainer: Patrik Ribeiro-Pais
Zugänge: Nabil Mouhssine (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Philipp Gutsche (), Philipp Gutsche (TSV Nellmersbach)
Abgänge: Loris Hoffmann (), Endrit Beshi (), Levin Junginger (), Ibrahim Özpinar (), Kilian Kugler (), Levin Junginger (SGM SV Gruol / SV Erlaheim), Joel Heske ()
Sportfreunde Dorfmerkingen
Trainer: Stefan Schill
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Trainer: Thorsten Schift
Zugänge: keine
Abgänge: Niklas Wackler (Ende der Karriere nach Kreuzbandriss), Sascha Esau (Studium in Wien)
SSV Ehingen-Süd
Trainer: Kevin Ruiz Castellanos
Zugänge: keine
Abgänge: Luca Dewald (SV Reinstetten)
SV Fellbach
Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas
Zugänge: Adam Heilig (FV Ravensburg), Kristijan Dulabic (Österreichische Regionalliga)
Abgänge: Stergios Chatzoglou (Türkspor Nürtingen 73), Hazir Shala (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Trainer: Patrick Faber
Zugänge: Kilian Kuntz (TV Oeffingen)
Abgänge: Josip Miketek (SG Heldenfingen/Heuchlingen)
TSG Tübingen
Trainer: Michael Frick
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Berg
Trainer: Oliver Ofentausek
Zugänge: Marcel Klein (1. FC Rielasingen-Arlen)
Abgänge: keine
TSV Oberensingen
Trainer: Leonard Gjini
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Weilimdorf
Trainer: Oliver Stierle
Zugänge: keine
Abgänge: Josip Biljeskovic (Türkspor Stuttgart)
VfB Friedrichshafen
Trainer: Stephan Steinhauser
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Fleig (SGM Fischbach/Schnetzenhausen), Leonard Homburger (FC Internationale Berlin)
VfR Heilbronn
Trainer: Manuel Fischer
Zugänge: Jermaine Köhler (U19), Niko Nikic (U19), Fabian Laras (U19)
Abgänge: Diyar Batin (FC Union Heilbronn), Robin Dörner (Aramäer Heilbronn), Mamadou Seck (unbekannt), Omar Raiyan Bin Kama Azlan (unbekannt), Roman Kasiar (unbekannt)
Young Boys Reutlingen
Trainer: Volker Grimminger
Zugänge: Maximilian Herberth (TSG Balingen)
Abgänge: keine