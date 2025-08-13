Verbandsliga Württemberg: Welche Transfers stehen schon fest?

Die Saison 2025/2026 in der Verbandsliga Württemberg läuft. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Zugänge: Pero Mamic (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Georgios Kaligiannidis (FV Spfr Neuhausen), Matino Schlotterbeck (VfR Aalen), Patrik Seemann (SV Spielberg), Casian Ulici (TSV Heimerdingen 1910), Andrei-Lucian Ulici (TSV Heimerdingen 1910), Enes Isik (TSG Balingen II), Sangar Aziz (TSV Weilimdorf), Nick Olteanu (Young Boys Reutlingen), Qlirim Zekaj (Türkspor Nürtingen 73), Zacharias Velvelidis (TSV Weilimdorf), Dan Constantinescu (Young Boys Reutlingen), Isaiah Pharell Thompson (SG Sonnenhof Großaspach), Davide Vittorio (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Maximilian Otto (VfR Aalen), Charalambos Parharidis (TSG Backnang), Bleron Visoka (FV Vorwärts Faurndau), Renato Peric (GSV Maichingen), Ioannis Tsapakidis (SV Böblingen), David Micko (FC Esslingen), Adrian Körtge Corral (SV Böblingen), Luan Kukic (FV Ravensburg), Tasos Leonidis (SGV Freiberg), Adin Kajan (TSV Neu-Ulm), Yilmaz Daler (FV Ravensburg), Francesco Alterino (TSG Backnang), Salvatore Varese (Young Boys Reutlingen)
FC Esslingen
Zugänge: Enhar Jonus (TV Echterdingen), Kevin Prekaj (TV Echterdingen), Daniel Kühnbach Azevedo (TV Echterdingen), Muhsin Alper Kocas (GSV Maichingen), Tobias Hofmann (VfR Murrhardt), Taner Has (VfR Murrhardt), Dorde Smiljic (TV Echterdingen), Luis Miguel Pereira Almeida (TSG Tübingen), Antonio Trento (Aus eigener Jugend), David Micko (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Dominik Orsolic (SG Sonnenhof Großaspach), Till Schubarth (VfB Stuttgart)
Abgänge: Lukas Glaser (TSG Backnang), Enbiya Sengönül (SG Schorndorf), Nico Hummel (TSV Köngen), Maurice Regber (TSV RSK Esslingen), Anastasios Ketsemenidis (TSV RSK Esslingen), Dogukan Dogan (FV Vorwärts Faurndau), Hrvoje Markic (TSV Bernhausen), Timo Müller (TSV Denkendorf), David Srsa (TSV Denkendorf), Dominik Lleshaj (TSV Denkendorf), Luis Eren Deniz (SG Schorndorf), Amir Brockman (Türkspor Neckarsulm), Jonas Eichinger (Türkspor Neckarsulm), Dogan Gül (SpVgg Stetten/Filder), Johannes Lipp (TSV RSK Esslingen II)
FC Holzhausen
Zugänge: Alexander Harachasch (TSG Tübingen)
Abgänge: Fabio Pfeifhofer (FC 08 Villingen), Kevin Müller (FC 08 Villingen), Leonis Buzhala (SV Fellbach), Andrej Schlecht (SG Empfingen), Lukas Foelsch (TSV Frommern), Aaron Leyhr (FC Rottenburg), Andrew Addo (TSV Weilimdorf)
FC Rottenburg
Zugänge: Aaron Leyhr (FC Holzhausen), Luca Alfonzo (Hat Pausiert), Maxime Ackermann (TuS Ergenzingen)
Abgänge: Marcel Epple (FC Rottenburg II)
FSV Waiblingen
Zugänge: Ibrahim Özpinar (VfL Pfullingen), Loris Hoffmann (FSV Waiblingen), Demian Bernsee Villiers (SV Sandhausen), Nunu Pasca (VfR Aalen), Joel Heske (TGV Eintracht Beilstein), Michael Barbir (SSV Schwäbisch Hall), Oguzhan Cay (SKV Rutesheim), Leon Braun (1. Göppinger SV), Steffen Bönisch (SG Sonnenhof Großaspach), Endrit Beshi (TSV Nellmersbach), Selim Calcali (TV Oeffingen)
Abgänge: Giuseppe Catizone (VfR Aalen), Loris Hoffmann (FSV Waiblingen), Nils Ribeiro Chantre (FSV Waiblingen II), Mustafa Sungur (Türkspor Neckarsulm), Mardoche Siku Mourera (Keine Angaben), Khaled Alothman (TSV Mühlhausen/Stuttgart), Mateo Erceg (TSV Bad Boll), Kevin Mbuta (SV Kaisersbach)
Sportfreunde Dorfmerkingen
Zugänge: Paul Rauser (TSV Nördlingen), Fabio Mango (SV Neresheim zg.), Mike Marianek (SV Neresheim zg.), Lennart Ochs (TSV Nördlingen), Ismael Kone (SV Neresheim zg.)
Abgänge: Maximilian Eiselt (SSV Ehingen-Süd), Marc Gallego (Karriereende)
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Zugänge: Lorenz Minder (FSV Hollenbach), Matti Bunk (TSV Crailsheim), Jonas Dambacher (TSV Ilshofen), Luis Pfeiffer (VfR Gommersdorf), Mateo Stein (Spf U19), Tony Elie Tella Nounga (Spf U19), Noah Käpplinger (Spf U19), Lukas Hahn (Spf U19)
Abgänge: Predrag Djordjevic (TSV Crailsheim), Selcuk Vural (SSV Schwäbisch Hall), Ali Gökdemir (SSV Schwäbisch Hall), Volkan Demir (TSG Öhringen), Johann Kjartansson (Auslandsstudium), Ünal Akinci (VfR Aalen), Philipp Seybold (Türkspor Neckarsulm), Enrico Ebel (SSV Schwäbisch Hall)
SSV Ehingen-Süd
Zugänge: Robin Biesinger (FV Biberach/Riß), Alexander Schrode (FV Olympia Laupheim), Julian Teßmann (TV Echterdingen), Angelo Barone (1. FC Normannia Gmünd), Jona Sachpazidis (SW Donau), Maximilian Eiselt (Sportfreunde Dorfmerkingen)
Abgänge: Elias Biesinger (SG Emerkingen / Ehingen-Süd)
SV Fellbach
Zugänge: Alexander Lang (TSV Bad Boll), Patrik Martinovic (SV Breuningsweiler), Leonis Buzhala (FC Holzhausen), Bendito Calemba (FC Ingolstadt 04), Kirakos Gountoulas (SGV Freiberg), Nicos Gountoulas (SGV Freiberg)
Abgänge: Yannick Egle (1. CfR Pforzheim), Benjamin Causevic (1. CfR Pforzheim), Francisco Römpfer (TSV Bad Boll), Leon Leuze (TSV Essingen), Pascal Römpfer (TSV Bad Boll), Jamie Miller (SG Schorndorf), Bleart Dautaj (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Fabiano Gugjolli (TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99), Luca Campanile (FC Nöttingen), Felix Dreher (VfL Sindelfingen)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Zugänge: Leon Ziemer (VfR Aalen), Lukas Schimmele (VfR Aalen), Silas Kurz (1. FC Normannia Gmünd), Tim Ulrich Ruth (TSV Essingen), Henry Hutzenlaub (VfR Aalen), Miles Dickmann (1. FC Normannia Gmünd), Marc Wagemann (TSV Crailsheim), Damjan Bucan (VfR Aalen), Jermain Ibrahim (1. FC Normannia Gmünd), Maximilian Klenk (VfR Aalen), Luca Wünsch (1. FC Heidenheim), Mert Hikmet Arslan (1. FC Normannia Gmünd), Baba Mbodji (FSV Hollenbach)
Abgänge: Miladin Filipovic (1. FC Normannia Gmünd), Onur Mutlu (TSV Langenau), Veljko Milojkovic (1. FC Normannia Gmünd), Mert Tulum (Türkspor Heidenheim), David Weisensee (FV 08 Unterkochen), Alexander Paul (TSV Essingen), Jakob Pfleiderer (FV Viktoria Wasseralfingen), Dino Nuhanovic (SpVgg Ansbach), Daniel Rembold (SGM Fachsenfeld / Dewangen ), Jonas Christlieb (SGM Fachsenfeld / Dewangen ), Hannes Borst (SGM Fachsenfeld / Dewangen ), Tim Brenner (SGM Fachsenfeld / Dewangen ), Samuel Schwarzer (SGM Fachsenfeld / Dewangen )
TSG Tübingen
Zugänge: keine
Abgänge: Batuhan Tasdögen (Young Boys Reutlingen), Luis Miguel Pereira Almeida (FC Esslingen), Moritz Ragg (TSV RSK Esslingen), Alexander Harachasch (FC Holzhausen)
TSV Berg
Zugänge: Daniel Schachtschneider (FV Ravensburg), Daniel Geiselhart (FV Ravensburg), Romeo Lindinger (SV Kressbronn), Samuel Lindinger (SV Kressbronn), Lars Detling (FV Ravensburg II), Timo Baier (FV Biberach/Riß), Lennard von Rüden (SV Reinstetten), Nick Zimmerer (SC Pfullendorf)
Abgänge: Paul Brünz (SV Oberzell), Tim Kibler (SV Oberzell), David Bachhofer (FV Bad Saulgau 04), Simon Roth (SV Oberzell), Finn Tolkmitt (TSV Eschach), Elmedin Bekiri (Bodensee Türkgücü Markdorf), Johannes Rehm (FV Bad Waldsee), Samuel Walter (FC Rot-Weiß Salem)
TSV Oberensingen
Zugänge: Levent Kulay (TSV Ehningen), Nico Schmid (FV Spfr Neuhausen), Marcel Schleicher (TSG Backnang), Simon Gorr (TSG Balingen II), Georgios Avtzis (VfR Aalen)
Abgänge: Mike Tausch (TSV Weilheim/Teck), David Holzwarth (SG Raidwangen / Oberensingen II), Christoph Bauer (TSV Weilheim/Teck), Ammar Memic (FV Spfr Neuhausen), Tom Berger (TSV Gaildorf)
TSV Weilimdorf
Zugänge: Chrysowalandis Kugiumtzidis (SG Weilimdorf), Jonathan Zinram-Kisch (Türkspor Neckarsulm), Andrew Addo (FC Holzhausen), Giuseppe Berretta (SGV Freiberg), Matej Barisic (Türkspor Neckarsulm), Sunny Simone (SKV Rutesheim (U23) II), Tarik Bouich (SGV Freiberg), Denis Kiral (TuS Ergenzingen), Berzan Ural (1. CfR Pforzheim)
Abgänge: Dennis De Sousa Lourenco (TSV Heimerdingen 1910), Hakan Tepegöz (TSV Heimerdingen 1910), Dino Mujcic (SGV Freiberg), Sangar Aziz (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Zacharias Velvelidis (Calcio Leinfelden-Echterdingen)
VfB Friedrichshafen
Zugänge: Kai Kramer (FV Rot-Weiß Weiler), Sanjar Sanjari (Bodensee Türkgücü Markdorf), Cem Mustafa Pehlivan (Schwarz-Weiß Bregenz)
Abgänge: Leonor Karaxha (TSV Heimenkirch), Denis Nasic (SC Markdorf)
VfR Heilbronn
Zugänge: Niklas Meltzer (Sport-Union Neckarsulm), Denis Zagaria (TSV Grünbühl), Daniel Keller (1. FC Normannia Gmünd), Eldi Berisha (SG Sonnenhof Großaspach), Mamadou Seck (VfR Heilbronn), Nils Leidenberger (VfR Gommersdorf), Lukas Böhm (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Marc Erlenbusch (VfR Heilbronn), Everest Sulejmani (TuS Mechtersheim), Erdal Öztürk (Karşıyaka)
Abgänge: Benjamin Sejdinovic (AC Catania Kirchheim), Jannis Bieniek (), Yannick Eitelwein (VfR Gommersdorf), Tom Theo Fladung (VfR Wormatia Worms), Milot Halilaj (Aramäer Heilbronn), Luca Hofmann (Ziel unbekannt), Fatlum Maliqi (U19 Spieler), Philip Markovic (Ziel unbekannt), Tom Marmein (Türkspor Neckarsulm), Marvin Reitz (Aramäer Heilbronn), Cedrik Stern (Ziel unbekannt), Murat Zeyrek (Ziel unbekannt), Jannik Danecker (SG Kirchardt), Jannik Danecker (SG Kirchardt), Murat Zeyrek (Türkspor Neckarsulm), Luca Hofmann (VfB Sennfeld), Maximilian Bachmann (FV Ravensburg)
Young Boys Reutlingen
Zugänge: Marco Digel (VfL Pfullingen), Martin Welsch (VfL Pfullingen), Aris-Cosmin Dragulin (VfL Pfullingen), Giuliano Iannuzzi (SSV Reutlingen II), Labid Qadeer (SSV Reutlingen II), Batuhan Tasdögen (TSG Tübingen), Matthias Dünkel (VfL Pfullingen), Marco Gaiser (SSV Reutlingen), Luca Gnoss (SSV Reutlingen), Salvatore Varese (Calcio Leinfelden-Echterdingen)
Abgänge: Quentin Stahnke (TASV Hessigheim), Giuliano D'Aleo (FV Spfr Neuhausen), Melih Erborazan (Anadolu SV Reutlingen), Tim Zemmer (VfL Pfullingen), Leon Maric (SV Croatia Reutlingen), Erik Rapp (GSV Maichingen), Valdrin Demolli (GSV Maichingen), Qlirim Zekaj (Türkspor Nürtingen 73), Nick Olteanu (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Dan Constantinescu (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Tim Jaeth (TSV Eningen/u.A.)