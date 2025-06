Verbandsliga Württemberg: So läuft die Relegation 2024/2025

In der Saison 2024/2025 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Amateurfußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Verbandsliga Württemberg.

Relegation zur Verbandsliga Württemberg

Es geht um einen Platz in der Verbandsliga Württemberg. Ingesamt gibt es drei Runden. Folgende Spiele stehen am Mittwoch, 11.06.2025, in der ersten Runde an:





In der zweiten Runde spielen die beiden Sieger der ersten Runde am Samstag, 14.06.2025, um 15.30 Uhr. Sollte der SV Waldhausen weiterkommen, findet das Match in Dorfmerkingen statt. Wenn der VfL Nagold die zweite Runde erreich, wird in Gechingen gespielt.

Die finale dritte Runde findet am Sonntag, 22.06.2025, um 15 Uhr statt. Dabei treffen die Sportfreunde Dorfmerkingen auf den Sieger der zweiten Runde. Der Ort ist noch offen.

