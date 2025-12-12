Verbandsliga Württemberg: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Ali Bozatzioglou (Calcio Leinfelden-Echterdingen)
---
Maximilian Gjini (TSV Oberensingen)
Marc Wagemann (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
Justin Körner (FSV Waiblingen)
---
Nicola Zahner (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
Janis Peter (SSV Ehingen-Süd)
Lukas Linder (TSV Oberensingen)
Kai Kramer (VfB Friedrichshafen)
---
Ante Galic (Young Boys Reutlingen)
Patrick Werner (TSV Oberensingen)
Rafael Terpsiadis (SV Fellbach)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
