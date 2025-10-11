Verbandsliga Württemberg: Dorfmerkingen siegt spät – Ehingen-Süd stark

In der Verbandsliga Württemberg endete heute der 11. Spieltag mit intensiven Partien, späten Treffern und manch überraschendem Ergebnis. Während Ehingen-Süd den Aufwärtstrend fortsetzt, rettet Dorfmerkingen in letzter Minute drei Punkte.

Die Young Boys Reutlingen setzten sich gegen den FC Holzhausen mit 4:2 durch. Ante Galic brachte die Hausherren in der 26. Minute in Führung, doch Janik Michel glich für Holzhausen per Foulelfmeter in der 40. Minute aus. In der zweiten Halbzeit erzielte Christos Chatzimalousis das 2:1 (68.), Michel glich erneut in der 73. Minute aus, bevor Galic in der 88. Minute und Chatzimalousis in der 90.+4 Minute den Sieg für Reutlingen sicherten.

Der SV Fellbach und der FSV Waiblingen trennten sich 2:2. Patrick Fossi brachte Fellbach in der 27. Minute in Führung, Aron Viventi glich in der 35. Minute aus. Sirin Emre Durmus traf in der 45.+5 Minute zur erneuten Führung, doch Daniele Cardinale stellte in der 64. Minute den Endstand her. Leon Bauer sah in der 92. Minute die Gelb-Rote Karte.

FC Esslingen musste gegen TSV Oberensingen eine deutliche 0:6-Niederlage hinnehmen. Samuel Bosler erzielte das 0:1 in der 13. Minute, ein Eigentor von Florian Haradinaj (20.) erhöhte auf 0:2. In der zweiten Halbzeit schraubten Lukas Linder (48.), Simon Brandstetter (67.), Marlon Lander (78.) und Fabian Leidenbach (80.) das Ergebnis in die Höhe und besiegelten eine klare Niederlage für Esslingen.

---

Vor 320 Zuschauern im Frankenstadion trennten sich der VsG Heilbronn und Hofherrnweiler mit einem 1:1. Bereits in der 10. Minute brachte Marc Wagemann die Gäste in Führung. Der VfR, sichtlich bemüht, kam nach dem Rückstand besser ins Spiel und belohnte sich in der 54. Minute durch Everest Sulejmani mit dem Ausgleich. Beide Teams suchten in der Schlussphase den Sieg, doch trotz engagierter Offensivbemühungen blieb es beim Unentschieden. ---

Mit einer starken kämpferischen Leistung drehte Ehingen-Süd das Spiel gegen Schwäbisch Hall und siegte mit 3:1. Die Gäste gingen früh durch Günter Schmidt in der 6. Minute in Führung, doch Maurice Strobel glich nur neun Minuten später zum 1:1 aus. Nach der Pause drehte Ehingen-Süd auf: Simon Dilger traf in der 62. Minute zur Führung, ehe Strobel in der 76. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellte. Die Gastgeber feiern damit den fünften Saisonsieg und klettern ins obere Mittelfeld. Schwäbisch Hall dagegen bleibt mit elf Punkten im unteren Tabellendrittel. ---

Dorfmerkingen entschied eine hart umkämpfte Partie in Tübingen in buchstäblich letzter Sekunde. Nach 90 Minuten ohne Tore traf Fabian Ehrmann in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:0-Sieg für die Gäste.Für Dorfmerkingen war es der sechste Saisonerfolg, mit dem sie den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Tübingen hingegen bleibt nach der unglücklichen Niederlage im Tabellenkeller. ---

Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Rottenburg. Die Gäste vom Bodensee legten einen beeindruckenden Auftritt hin: Kai Kramer traf in der 24. Minute zur Führung, Lukas Behr glich in der 40. Minute aus. In der zweiten Hälfte drehte der VfB auf – Patrick Berlet (69.), Dennis Blaser (80., 83.) und Massimo Caltabiano (86.) trafen in kurzer Folge. Erst in der Nachspielzeit gelang Behr per Foulelfmeter (90.+4) noch Ergebniskosmetik. ---

Calcio Leinfelden-Echterdingen meldete sich eindrucksvoll zurück und gewann auswärts mit 2:0. Casian Ulici traf in der 34. Minute zur Führung, Philipp Seemann sorgte in der 89. Minute mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung. Für Weilimdorf war es ein Rückschlag nach zuletzt guten Leistungen, während Calcio in der Tabelle klettert.