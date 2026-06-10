Verbandsliga Württemberg: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Aktuelle Teams der Verbandsliga Württemberg
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Boris Bistrovic (Vereinslos), Matino Schlotterbeck (SV Fellbach), Philipp Seemann (TSV Ehningen), Andreas Joachim (unbekannt), Francesco di Frisco (unbekannt), Jovan Djermanovic (unbekannt), Ali Bozatzioglu (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
FC Esslingen
Trainer: Dominik Eitel
Zugänge: Jose Garcia (FC Esslingen)
Abgänge: Paul Ulmer (TSV Ehningen)
FC Holzhausen
Trainer: Daniel Seemann
Zugänge: Leander Vochatzer (SSV Reutlingen)
Abgänge: keine
FC Rottenburg
Trainer: Marc Mutschler
Zugänge: keine
Abgänge: Daniel Angerer (TSV Frommern)
FSV Waiblingen
Trainer: Patrik Ribeiro-Pais
Zugänge: Amour Nnokoson (FC Ingolstadt 04), Marco Ostuni (vereinslos), Marco Ostuni (SG Sonnenhof Großaspach), Mika Müller (TSG Backnang), Patrick Tichy (TSG Backnang), David Gerstner (SV Fellbach), Niklas Weiß (SV Fellbach), Bendito Calemba (SV Fellbach), Caglar Celiktas (TV Echterdingen), Nikola Specht (TSV Schornbach), Sebastian Rief (TSV Affalterbach), Antonio Trento (FC Esslingen), Ali Ferati (TSG Backnang), Marco Ostuni (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Timo Röhrich (TSV Nellmersbach), Luca Vullo (SV Fellbach), Hajdar Shala (SG Schorndorf), Jan Plieninger (TSV Nellmersbach), Luca Keyerleber (TSV Nellmersbach)
Sportfreunde Dorfmerkingen
Trainer: Stefan Schill
Zugänge: Alverik Montag (Nördlingen)
Abgänge: keine
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Trainer: Thorsten Schift
Zugänge: Leorant Marmullaku (VfR Heilbronn), Philipp Schropp (unbekannt), Lorik Makolli (Öhringen), Luca Provvido (Öhringen), Maximlian Schön (unbekannt)
Abgänge: Sascha Esau (Ilshofen)
SSV Ehingen-Süd
Trainer: Jan Deiss
Zugänge: keine
Abgänge: Matthias Benkovic (TSV Neu-Ulm)
SV Fellbach
Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas
Zugänge: Matino Schlotterbeck (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Luca Vullo (FSV Waiblingen), Moritz Walz (MTV Stuttgart), Luca Vullo (FSV Waiblingen), Enrico Caruso (vereinslos), Aristidis Perhanidis (TSVgg Plattenhardt), Elton Selimi (SG Weinstadt), Jonas Eichinger (Türkspor Neckarsulm), Ermir Ajeti (SG Weinstadt), Panajiotis Kalaitzidis (eigene Jugend)
Abgänge: Thomas Bauer (FC Nöttingen), Henry Alexander Strahl (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Adam Heilig (FV Ravensburg), Filip Stanic (SG Oppenweiler/Strümpfelbach), Niklas Weiß (FSV Waiblingen), Bendito Calemba (FSV Waiblingen)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Trainer:
Zugänge: Benjamin Isin (FV 08 Unterkochen), Philipp Kees (TSV Gaildorf), Marlon Lander (Oberensingen), Calvin Rosental (VfR Aalen)
Abgänge: Nico Hering (SC Hermaringen), Tim Seidler (Nördlingen), Patrick Faber (1. FC Normannia Gmünd)
TSG Tübingen
Trainer: Michael Frick
Zugänge: keine
Abgänge: Mark Shevchyk (SV 03 Tübingen)
TSV Berg
Trainer: Oliver Ofentausek
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Oberensingen
Trainer: Leonard Gjini
Zugänge: keine
Abgänge: Marlon Lander (Hofherrnweiler)
TSV Weilimdorf
Trainer: Oliver Stierle
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Friedrichshafen
Trainer: Stephan Steinhauser
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfR Heilbronn
Trainer: Andreas Lechner
Zugänge: Adrian Nicolae Radu (Friedrichshall)
Abgänge: Akin Ulusoy (Flockenbach), Angelo Goncalo Ferreira Kakou (unbekannt), Kenay Ferli (unbekannt), Daniel Keller (FC Memmingen), Luis Weber (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), eorant Marmullaku (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Jannik Dannhäußer (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
Young Boys Reutlingen
Trainer: Volker Grimminger
Zugänge: Daniel Breuninger (SSV Reutlingen), Liam Asmelash (SSV Reutlingen), Lucas Pogadl (SSV Reutlingen), Mika Seeger (Stuttgarter Kickers), Andrija Milenkovic (SSV Reutlingen), Alija Enilson (SSV Reutlingen), Tim Wöhrle (SSV Reutlingen), Florian Krajinovic (FC Nöttingen)
Abgänge: Lamin Ahmed Qadeer (VfL Pfullingen), Eimen Zalloumi (Plattenhardt)
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