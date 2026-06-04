Verbandsliga Württemberg: Diese Sommertransfers stehen schon fest

FSV WaiblingenTrainer:
Patrik Ribeiro-PaisZugänge:
Amour Nnokoson (FC Ingolstadt 04), Marco Ostuni (vereinslos), Marco Ostuni (SG Sonnenhof Großaspach) Abgänge:
Alexandru Emanuel Popescu (Vertrag aufgelöst) Sportfreunde DorfmerkingenTrainer:
Stefan SchillZugänge:
keineAbgänge:
keineSportfreunde Schwäbisch HallTrainer:
Thorsten SchiftZugänge:
keineAbgänge:
keineSSV Ehingen-SüdTrainer:
Jan DeissZugänge:
keineAbgänge:
Kevin Ruiz Castellanos (Trennung) SV FellbachTrainer:
Kirakos Gountoulas, Nicos GountoulasZugänge:
keineAbgänge:
keineTSG Hofherrnweiler-UnterrombachTrainer:
Patrick FaberZugänge:
Benjamin Isin (FV 08 Unterkochen) Abgänge:
Nico Hering (SC Hermaringen) TSG TübingenTrainer:
Michael FrickZugänge:
keineAbgänge:
keineTSV BergTrainer:
Oliver OfentausekZugänge:
keineAbgänge:
keineTSV OberensingenTrainer:
Leonard GjiniZugänge:
keineAbgänge:
keineTSV WeilimdorfTrainer:
Oliver StierleZugänge:
keineAbgänge:
Admir Fajic (OFK Beograd Stuttgart) VfB FriedrichshafenTrainer:
Stephan SteinhauserZugänge:
keineAbgänge:
keineVfR HeilbronnTrainer:
Andreas LechnerZugänge:
Alexander Thomas (FV Illertissen) Abgänge:
keineYoung Boys ReutlingenTrainer:
Volker GrimmingerZugänge:
Daniel Breuninger (SSV Reutlingen) Abgänge:
keine
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