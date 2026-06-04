 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Verbandsliga Württemberg: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Calcio Leinfelden-Echterdingen
FC Holzhausen
Sportfreunde Schwäbisch Hall

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Aktuelle Teams der Verbandsliga Württemberg

Calcio Leinfelden-Echterdingen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Sangar Aziz (Istanbul United)

FC Esslingen
Trainer: Dominik Eitel
Zugänge: Jose Garcia (FC Esslingen)
Abgänge: keine

FC Holzhausen
Trainer: Daniel Seemann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Rottenburg
Trainer: Marc Mutschler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Waiblingen
Trainer: Patrik Ribeiro-Pais
Zugänge: Amour Nnokoson (FC Ingolstadt 04), Marco Ostuni (vereinslos), Marco Ostuni (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Alexandru Emanuel Popescu (Vertrag aufgelöst)

Sportfreunde Dorfmerkingen
Trainer: Stefan Schill
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Sportfreunde Schwäbisch Hall
Trainer: Thorsten Schift
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SSV Ehingen-Süd
Trainer: Jan Deiss
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Ruiz Castellanos (Trennung)

SV Fellbach
Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Trainer: Patrick Faber
Zugänge: Benjamin Isin (FV 08 Unterkochen)
Abgänge: Nico Hering (SC Hermaringen)

TSG Tübingen
Trainer: Michael Frick
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Berg
Trainer: Oliver Ofentausek
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Oberensingen
Trainer: Leonard Gjini
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Weilimdorf
Trainer: Oliver Stierle
Zugänge: keine
Abgänge: Admir Fajic (OFK Beograd Stuttgart)

VfB Friedrichshafen
Trainer: Stephan Steinhauser
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfR Heilbronn
Trainer: Andreas Lechner
Zugänge: Alexander Thomas (FV Illertissen)
Abgänge: keine

Young Boys Reutlingen
Trainer: Volker Grimminger
Zugänge: Daniel Breuninger (SSV Reutlingen)
Abgänge: keine

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