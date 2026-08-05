– Foto: Jens Körner
Verbandsliga Württemberg: Diese Sommertransfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Aktuelle Teams der Verbandsliga Württemberg
1. Göppinger SV
Trainer: Daniel Güney
Zugänge: Daniel Güney (TSG Balingen), Alperen Nehir (Türkspor Nürtingen 73), Danis Dipa (Türkspor Neckarsulm), Maximilian Gjini (TSV Oberensingen), Marvin Seybold (SSV Ulm 1846 Fußball), Gino Andre Portella (1. CfR Pforzheim), Niko Lucic (SSV Reutlingen), Max Schlotterbeck (TSV Köngen), Vincent Sadler (TSG Backnang), Benjamin Dudda (TSV Essingen), Niklas Hofmeister (1. FC Normannia Gmünd)
Abgänge: Kevin Dicklhuber (TSV Ottenbach), Bastian Frölich (Kickers Offenbach), David Trivunic (FC Nöttingen), Matthias Layer (TSGV Waldstetten), Enrico Alejandro Piu (1. CfR Pforzheim), Florian Mack (Young Boys Reutlingen), Oguzhan Kececi (FC Nöttingen), Philip Udogu (CSC 03 Kassel), Chigaemezu Francis Ubabuike (VfL Nagold)
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Trainer: Adem Demir
Zugänge: Mentor Morina (Calcio Leinfelden-Echterdingen II), Nikola Lakovic (OFK Beograd Stuttgart), Filip Jordacevic (TSV Bernhausen), Krystian Rudnicki (FV Spfr Neuhausen), Ivan Krajinovic (SV Croatia Reutlingen), Blendi Muji (Türkspor Stuttgart), Kristijan Dulabic (SV Fellbach), Stanislav Votentsev (FC Rottenburg), Muhamed Sanyang (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Duncan Cunion (TSV Bad Boll), Leyan Yilmaz (Türkspor Eppingen)
Abgänge: Ali Bozatzioglou (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Jovan Djermanovic (), Francesco di Frisco (), Andreas Joachim (), Philipp Seemann (TSV Ehningen), Matino Schlotterbeck (SV Fellbach), Zacharias Velvelidis (SKV Rutesheim), Enes Isik (FC Esslingen), Sangar Aziz (TSVgg Plattenhardt), Sezgin Karabiyik (SC Geislingen), Josip Pranjic (HNK Slaven Stuttgart), Georgios Kaligiannidis (FC Hellas), Lukas Zweigle (TV Darmsheim), Jonathan-Martin Swieter (FV Dresden 06 Laubegast II)
FC Rottenburg
Trainer: Marc Mutschler
Zugänge: Luis Kalbacher (SV Rangendingen), Daniel Genuardi (TSV Hirschau), Nick Gutekunst (SV Eutingen), Johannes Bastians (TuS Ergenzingen), Melvin Gruhonjic (TuS Ergenzingen), Daniel Metzger (TSG Tübingen), Ruben Nyanga (SV Croatia Reutlingen), Gaildonald Chefor Njekang (TuS Ergenzingen)
Abgänge: Daniel Angerer (TSV Frommern), Stefan Seidel (TSV Gomaringen), Maximilian Blesch (Karriereende), Jan Baur (SV Hirrlingen), Maximilian Biesinger (SV Nehren), Lennis Eberle (Verletzungsbedingte Pause), Stanislav Votentsev (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Oleh Stepanenko (SSV Reutlingen)
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Trainer: Daniel Zmpitas
Zugänge: Marlon Radel (vereinslos), Lukas Mann (FV Löchgau), Henry Alexander Strahl (SV Fellbach), Jannik Dannhäußer (VfR Heilbronn), Ivanilson Guerra Matias (FV Löchgau), Mirhan Inan (TSG Balingen), Luis Weber (VfR Heilbronn), Ali Bozatzioglou (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Komninos Delkos (FV Löchgau), Erind Zogu (FC Holzhausen), Mohamed Baroudi (vereinslos), Medin Bulic (FV Löchgau), Roman Timoshenko (SGV Heilbronn-Freiberg)
Abgänge: Alexander Götz (FV Löchgau), Max Stumm (TSG Backnang), Vincent Fitze (1. CfR Pforzheim), Patrick Scheele (SKV Rutesheim), Tom Kleinmann (1. CfR Pforzheim), Emre Yalcin (1. CfR Pforzheim), Sven Burkhardt (VfR Heilbronn), Bleart Dautaj (1. FC Normannia Gmünd), Andreas Üstün (FC Esslingen), Leif Lochbrunner (1. FC Normannia Gmünd), Angelo Di Stefano (TSV Ehningen), Nico Albrecht (VfR Heilbronn), Marcel Javier Dußling (SKV Rutesheim)
FSV Hollenbach
Trainer: Reinhard Schenker
Zugänge: Julian Erhardt (SpVgg Satteldorf), Leon Wildermann (FSV Hollenbach), Johannes Heck (FSV Hollenbach), André-Dennis Croitoru (Türkspor Neckarsulm)
Abgänge: Jannis Bieniek (VfR Gommersdorf), Janis Gesell (SpVgg Ansbach), Rico Hofmann (TSV Abtswind), Marco Specht (FC Nöttingen), Esnaf Rejan Omerovic (Türkspor Neckarsulm), Christoph Schöler (VfB Franken Schillingsfürst)
SKV Rutesheim
Trainer: Christopher Baake
Zugänge: Marlon Herderich (TV Echterdingen), Nick Rudloff (SV Vaihingen), Leon Teller (SKV Rutesheim), Luca Antonio Pellino (SKV Rutesheim), Patrick Scheele (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Zacharias Velvelidis (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Robin Slawig (GSV Pleidelsheim), Marcel Javier Dußling (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
Abgänge: Yannik Walter (TSV Heimsheim), Patric Vaihinger (TSV Heimsheim), Ioannis Savvoulidis (TSV Merklingen), Sven Göbel (TSV Flacht), Marc Geist (SV Leonberg/Eltingen)
Sportfreunde Dorfmerkingen
Trainer: Stefan Schill
Zugänge: Steffen Kienle (VfR Aalen), Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen), Alverik Montag (TSV Nördlingen), Lirion Buduri-Gashi (VfR Aalen)
Abgänge: Maximilian Blum (SV Waldhausen), Manuel Michel (SV/DJK Nordhausen-Zipplingen), Fabian Adler (Unbekannt)
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Trainer: Tobias Weis
Zugänge: Marc Wagemann (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Henry Hutzenlaub (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Maximilian Schön (), Luca Provvido (TSG Öhringen), Lorik Makolli (TSG Öhringen), Leorant Marmullaku (VfR Heilbronn), Philipp Schropp (TSG Öhringen), Alexander Aschauer (1. FC Normannia Gmünd)
Abgänge: Daniel Martin (SpVgg Satteldorf), Daniel Dahmen (SpVgg Satteldorf), Niklas Vuletic (SSV Schwäbisch Hall), Benjamin Kurz (SpVgg Satteldorf), Mika Joel Thalheimer (SSV Schwäbisch Hall), Sven Dambach (SSV Schwäbisch Hall), Noel Leandro Guerriero (TSG Backnang), Zarda Serbest Mohammed Mohammed (SSV Schwäbisch Hall), Marc Göltenboth (TSV Michelfeld 1954), Günter Schmidt (VfR Heilbronn)
SV Fellbach
Trainer: Kirakos Gountoulas, Nicos Gountoulas
Zugänge: Aristidis Perhanidis (TSVgg Plattenhardt), Enrico Caruso (vereinslos), Luca Vullo (FSV Waiblingen), Matino Schlotterbeck (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Moritz Walz (MTV Stuttgart), Elton Selimi (SG Weinstadt), Jonas Eichinger (Türkspor Neckarsulm), Ermir Ajeti (SG Weinstadt), Panajiotis Kalaitzidis (eigene Jugend), Bruno Poitner (SV Fellbach), Simone Giovanni Doria (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Henry Alexander Strahl (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Bendito Calemba (FSV Waiblingen), Niklas Weiß (FSV Waiblingen), Thomas Bauer (FC Nöttingen), Filip Stanic (SG Oppenweiler-Strümpfelbach), Adam Heilig (FV Ravensburg II), Alexander Lang (TSV Bernhausen), Kristijan Dulabic (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Rrustem Shehaj (KF Kosova Bernhausen), Ibrahim Njie (Young Boys Reutlingen)
TSG Balingen II
Trainer: Philipp Wolf
Zugänge: Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold), Dave Nzally (TuS Ergenzingen), Emil Lüdemann-Ravit (VfL Sindelfingen), Marko Blazevic (FC Grosselfingen)
Abgänge: Nathan Cuflom (SV 03 Tübingen), Alessandro Leoniello (SV 03 Tübingen), Gabriel Joas (TSV Mähringen), Christos Thomaidis (VfL Nagold), Florian Barth (TSG Balingen), Noah Braun (TSG Balingen), Noel Feher (TSG Balingen), Dustin Fritz (TSG Balingen), David Haas (TSG Balingen), Noah Neff (TSG Balingen), Jannik Fortenbacher (TSV Ehningen), Pascal Kusch (SV Nehren)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Trainer: Leonard Gjini
Zugänge: Leonard Gjini (TSV Oberensingen), Calvin Rosental (VfR Aalen), Marlon Lander (TSV Oberensingen), Philipp Kees (TSV Gaildorf), Georgios Avtzis (TSV Oberensingen), Timo Ratter (TSG Schnaitheim)
Abgänge: Bastian Heidenfelder (SGM Langenau), Marc Wagemann (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Simon Lechleitner (SG Bettringen), Henry Hutzenlaub (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Patrick Faber (1. FC Normannia Gmünd), Tim Seidler (TSV Nördlingen), Enhar Jonus (TSV Bad Boll), Luca Sigloch (SG Bettringen), Muhamed Sanyang (Calcio Leinfelden-Echterdingen)
TSV Berg
Trainer: Oliver Ofentausek
Zugänge: Johannes Moser (), Moritz Jeggle (FV Ravensburg), Tim Lauenroth (FV Ravensburg), Manuel Geiselhart (FV Ravensburg), Benjamin Rabic (FV Ravensburg II), Noah Kleiser (SSV Ulm 1846 Fußball), Marvin Lang (FC Memmingen II)
Abgänge: Romeo Lindinger (VfB Friedrichshafen), Julian Karg (SV Oberzell), Jonas Schuler (FC Mengen), Haris Mesic (SV Ettenkirch), Nick Zimmerer (SC Pfullendorf), Marcel Klein (SC Pfullendorf)
TSV Ehningen
Trainer: Johannes Pfeiffer
Zugänge: Lion Janzen (MTV Stuttgart), Sebastian Oehme (MTV Stuttgart), Paul Ulmer (FC Esslingen), Marino Cerkez (TSG Balingen (U19)), Luca Fenchel (TuS Ergenzingen), Adrian Körtge Corral (SV Böblingen), Simon Danquah (SV Böblingen), Egemen Sarikaya (FC Nöttingen), Leon Nowak (SpVgg Holzgerlingen), Nils Hesmer (), Philipp Seemann (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Fabian Schrade (SGV Heilbronn-Freiberg II), Jannik Fortenbacher (TSG Balingen II), Angelo Di Stefano (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
Abgänge: Marcel Berberoglu (GSV Maichingen), Lars Jäger (GSV Maichingen), Armin Zukic (TSV Harthausen), Fabian Fais (VfL Ostelsheim), Gökhan Akyüz (GSV Maichingen), Mustafa Görkem (GSV Maichingen), Jonas Horvat (GSV Maichingen), Kenan Kasikci (GSV Maichingen), Mustafa Avci (GSV Maichingen), Julian Böhmler (VfB Leimen), Uygar Iliksoy (FV GW Ottenbronn), Philipp Schneider (FV Wildbad)
TSV Oberensingen
Trainer: Marco Parrotta
Zugänge: Alban Dodoli (SV Böblingen), Marco Parrotta (TSV Linsenhofen), Andre Simao (VfL Sindelfingen), Kjell Otterbach (SSV Reutlingen), Philipp Majewski (SSV Reutlingen), Mehmet Kaan (SGV Heilbronn-Freiberg), Dominik Orsolic (FC Esslingen), Lucas Schuckenböhmer (VfL Sindelfingen), Joaquim Agyemang (SSV Reutlingen)
Abgänge: Leonard Gjini (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Marlon Lander (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Mika Vochazer (SV Croatia Reutlingen), Nico Schmid (TSV Bernhausen), Fabian Leidenbach (TSV Bernhausen), Georgios Avtzis (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Maximilian Gjini (1. Göppinger SV), Leon Gerxhaliu (KF Kosova Bernhausen)
Türkspor Neu-Ulm
Trainer: Florian Peruzzi
Zugänge: Johann Ndjongang (FV Biberach/Riß), Müslümcan Beran (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Maurice Strobel (SSV Ehingen-Süd), Angelo Barone (SSV Ehingen-Süd), Benjamin Huber (SGM Mähringen/Blaustein), Eman Hasanbegovic (FV Illertissen II), Atahan Tekyildirim (FV Illertissen), Mirko Dilber (FC Blaubeuren), Eduart Osmani (FC Blaubeuren), Marlon D'Elia (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Tobias Weibler (SV Ringingen), Burak Tastan (Karriereende), Nikola Stojnovic (FV Illertissen), Mesut Ay (Karriereende), Ediz Özer (TSV Bernstadt), Amer Dedic (SV Ljiljan Ulm), Özhan Aksoy (SV Esperia Italia Neu-Ulm), Caner Kazan (SSV Ulm 1846 Fußball), Deniz Erten (TSV Neu-Ulm)
VfB Friedrichshafen
Trainer: Stephan Steinhauser
Zugänge: Romeo Lindinger (TSV Berg), Jamie Koch (VfB Friedrichshafen), Omar Bun Ceesay (SpVgg Lindau)
Abgänge: Leonard Homburger (Studium), Abdoul Diallo (SV Ettenkirch)