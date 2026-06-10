 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Verbandsliga Württemberg: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Verbandsliga Württemberg.

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Oliveira Pimenta / FuPa

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Verbandsliga Württemberg

Torhüter

Ali Bozatzioglou (Calcio Leinfelden-Echterdingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Marc Wagemann (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Justin Körner (FSV Waiblingen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Maximilian Gjini (TSV Oberensingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Nicola Zahner (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Lukas Linder (TSV Oberensingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Janis Peter (SSV Ehingen-Süd): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Kai Kramer (VfB Friedrichshafen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Ante Galic (Young Boys Reutlingen): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Thomas Michael Diescher (Young Boys Reutlingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Patrick Werner (TSV Oberensingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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