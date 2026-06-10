Verbandsliga Württemberg: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Ali Bozatzioglou (Calcio Leinfelden-Echterdingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Marc Wagemann (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Justin Körner (FSV Waiblingen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Maximilian Gjini (TSV Oberensingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Nicola Zahner (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Lukas Linder (TSV Oberensingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Janis Peter (SSV Ehingen-Süd): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Kai Kramer (VfB Friedrichshafen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Ante Galic (Young Boys Reutlingen): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Thomas Michael Diescher (Young Boys Reutlingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Patrick Werner (TSV Oberensingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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