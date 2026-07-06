– Foto: Adnan Altinkaya
Verbandsliga Württemberg: Der Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 18:49 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Verbandsliga Württemberg für die Saison 2026/27 steht fest. Dieser ist bei FuPa online.
1. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - TSG Balingen II
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - 1. Göppinger SV
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSV Berg - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Oberensingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FSV Hollenbach
2. Spieltag
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SKV Rutesheim
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - VfB Friedrichshafen
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - SV Fellbach
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Ehningen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Berg
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - FC Rottenburg
3. Spieltag
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - TSG Balingen II
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSV Berg
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - 1. Göppinger SV
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - FSV Hollenbach
So., 30.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Türkspor Neu-Ulm
4. Spieltag
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Rottenburg
Sa., 05.09.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - TSV Ehningen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Oberensingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSV Berg - SKV Rutesheim
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfB Friedrichshafen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - SV Fellbach
5. Spieltag
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - 1. Göppinger SV
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 12.09.26 15:00 Uhr SV Fellbach - SKV Rutesheim
Sa., 12.09.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - TSV Berg
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - Türkspor Neu-Ulm
So., 13.09.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - FSV Hollenbach
6. Spieltag
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Ehningen
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - FC Rottenburg
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - TSG Balingen II
Sa., 19.09.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - TSV Oberensingen
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - SV Fellbach
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - VfB Friedrichshafen
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr TSV Berg - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Calcio Leinfelden-Echterdingen
7. Spieltag
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - 1. Göppinger SV
Sa., 26.09.26 15:00 Uhr SV Fellbach - VfB Friedrichshafen
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SKV Rutesheim
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - Sportfreunde Schwäbisch Hall
So., 27.09.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSV Berg
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - Türkspor Neu-Ulm
8. Spieltag
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Oberensingen
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - TSG Balingen II
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - SV Fellbach
Sa., 03.10.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FSV Hollenbach
Sa., 03.10.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr TSV Berg - TSV Ehningen
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - FC Rottenburg
9. Spieltag
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - SKV Rutesheim
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 10.10.26 15:00 Uhr SV Fellbach - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - 1. Göppinger SV
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Berg
So., 11.10.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - VfB Friedrichshafen
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - Sportfreunde Schwäbisch Hall
10. Spieltag
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV Hollenbach
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 17.10.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - SV Fellbach
Sa., 17.10.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - TSV Ehningen
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - FC Rottenburg
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr TSV Berg - TSV Oberensingen
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSG Balingen II
11. Spieltag
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - SKV Rutesheim
Sa., 24.10.26 15:00 Uhr SV Fellbach - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 24.10.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - 1. Göppinger SV
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - VfB Friedrichshafen
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - TSV Berg
12. Spieltag
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - SV Fellbach
Sa., 31.10.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - TSV Oberensingen
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - FC Rottenburg
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - TSG Balingen II
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr TSV Berg - FSV Hollenbach
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Sportfreunde Dorfmerkingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSV Ehningen
13. Spieltag
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - TSV Berg
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 07.11.26 14:30 Uhr FSV Hollenbach - SKV Rutesheim
Sa., 07.11.26 14:30 Uhr FC Rottenburg - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 07.11.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSV Ehningen
Sa., 07.11.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
So., 08.11.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - VfB Friedrichshafen
14. Spieltag
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - FC Rottenburg
Sa., 14.11.26 14:30 Uhr SKV Rutesheim - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 14.11.26 14:30 Uhr TSV Berg - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 14.11.26 14:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - 1. Göppinger SV
Sa., 14.11.26 15:00 Uhr SV Fellbach - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 14.11.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - FSV Hollenbach
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Balingen II
So., 15.11.26 14:30 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSV Oberensingen
15. Spieltag
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - TSV Berg
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - VfB Friedrichshafen
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - TSV Ehningen
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FSV Hollenbach - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FC Rottenburg - SV Fellbach
Sa., 21.11.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - SKV Rutesheim
So., 22.11.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - Calcio Leinfelden-Echterdingen
16. Spieltag
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - SKV Rutesheim
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Berg
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - FC Rottenburg
Sa., 28.11.26 14:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - SV Fellbach
Sa., 28.11.26 14:30 Uhr FSV Hollenbach - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 28.11.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - VfB Friedrichshafen
So., 29.11.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - TSV Ehningen
17. Spieltag
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr TSV Ehningen - FSV Hollenbach
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr SKV Rutesheim - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - 1. Göppinger SV
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr FC Rottenburg - TSG Balingen II
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr SV Fellbach - TSV Oberensingen
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr TSV Berg - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - Türkspor Neu-Ulm
So., 07.03.27 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
18. Spieltag
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - TSV Ehningen
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - VfB Friedrichshafen
Sa., 13.03.27 15:00 Uhr TSV Berg - SV Fellbach
Sa., 13.03.27 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 13.03.27 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - SKV Rutesheim
Sa., 13.03.27 15:00 Uhr FSV Hollenbach - FC Rottenburg
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSG Balingen II - TSV Oberensingen
19. Spieltag
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr TSV Ehningen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr TSV Oberensingen - FSV Hollenbach
Sa., 20.03.27 15:00 Uhr FC Rottenburg - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 20.03.27 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Balingen II
Sa., 20.03.27 15:00 Uhr SKV Rutesheim - TSV Berg
Sa., 20.03.27 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
So., 21.03.27 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - 1. Göppinger SV
20. Spieltag
Sa., 27.03.27 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - TSV Ehningen
Sa., 27.03.27 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 27.03.27 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - TSV Oberensingen
Sa., 27.03.27 15:00 Uhr SKV Rutesheim - SV Fellbach
Sa., 27.03.27 15:00 Uhr TSV Berg - VfB Friedrichshafen
Sa., 27.03.27 15:00 Uhr FSV Hollenbach - TSG Balingen II
Sa., 27.03.27 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FC Rottenburg
So., 28.03.27 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
21. Spieltag
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr TSV Ehningen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr TSV Oberensingen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 03.04.27 15:00 Uhr SV Fellbach - FSV Hollenbach
Sa., 03.04.27 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - SKV Rutesheim
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr FC Rottenburg - 1. Göppinger SV
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Berg
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSG Balingen II - Sportfreunde Dorfmerkingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
22. Spieltag
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FSV Hollenbach
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - TSV Oberensingen
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - FC Rottenburg
Sa., 10.04.27 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - SV Fellbach
Sa., 10.04.27 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - TSG Balingen II
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Ehningen
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr TSV Berg - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SKV Rutesheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
23. Spieltag
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr TSV Oberensingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr TSV Ehningen - TSV Berg
Sa., 17.04.27 15:00 Uhr SV Fellbach - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr FSV Hollenbach - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Friedrichshafen
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSG Balingen II - 1. Göppinger SV
So., 18.04.27 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - SKV Rutesheim
24. Spieltag
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - FSV Hollenbach
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSG Balingen II
Sa., 24.04.27 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 24.04.27 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SV Fellbach
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SKV Rutesheim - TSV Ehningen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Oberensingen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr TSV Berg - FC Rottenburg
25. Spieltag
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - 1. Göppinger SV
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr TSV Ehningen - VfB Friedrichshafen
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr TSV Oberensingen - TSV Berg
Sa., 01.05.27 15:00 Uhr SV Fellbach - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr FSV Hollenbach - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr FC Rottenburg - SKV Rutesheim
So., 02.05.27 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSG Balingen II - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
26. Spieltag
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 08.05.27 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - FC Rottenburg
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Ehningen
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - FSV Hollenbach
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr TSV Berg - TSG Balingen II
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SKV Rutesheim - TSV Oberensingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - SV Fellbach
27. Spieltag
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr TSV Ehningen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr TSV Oberensingen - VfB Friedrichshafen
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr SV Fellbach - 1. Göppinger SV
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr FC Rottenburg - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Berg
So., 16.05.27 15:00 Uhr TSG Balingen II - SKV Rutesheim
28. Spieltag
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr TSV Ehningen - SV Fellbach
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - 1. Göppinger SV
Sa., 22.05.27 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - TSG Balingen II
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr TSV Berg - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SKV Rutesheim - FSV Hollenbach
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Oberensingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FC Rottenburg
29. Spieltag
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SV Fellbach
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Ehningen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TSV Oberensingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TSG Balingen II - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr FSV Hollenbach - VfB Friedrichshafen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - SKV Rutesheim
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr Türkspor Neu-Ulm - TSV Berg
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr 1. Göppinger SV - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
30. Spieltag
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV Berg - 1. Göppinger SV
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SKV Rutesheim - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - FSV Hollenbach
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSG Balingen II
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV Ehningen - TSV Oberensingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV Fellbach - FC Rottenburg