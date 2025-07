Verbandsliga Württemberg: Der Spielplan ist online

1. Spieltag

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSG Tübingen

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - VfR Heilbronn

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr TSV Berg - FC Esslingen

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr FC Holzhausen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr FSV Waiblingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - SV Fellbach

So., 10.08.25 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - FC Rottenburg

So., 10.08.25 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSV Oberensingen



2. Spieltag

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TSV Oberensingen - FC Holzhausen

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr TSG Tübingen - TSV Berg

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FC Esslingen - SSV Ehingen-Süd

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Weilimdorf

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - FSV Waiblingen

So., 17.08.25 13:00 Uhr VfR Heilbronn - Young Boys Reutlingen



3. Spieltag

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Oberensingen

Sa., 23.08.25 15:00 Uhr SV Fellbach - FC Rottenburg

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSG Tübingen

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr TSV Berg - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr FC Holzhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - VfR Heilbronn

So., 24.08.25 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - FC Esslingen

So., 24.08.25 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - VfB Friedrichshafen



4. Spieltag

Sa., 30.08.25 14:00 Uhr TSV Oberensingen - TSV Berg

Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - SSV Ehingen-Süd

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr TSG Tübingen - Young Boys Reutlingen

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Weilimdorf

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr FSV Waiblingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - FC Holzhausen

So., 31.08.25 13:00 Uhr VfR Heilbronn - SV Fellbach



5. Spieltag

Sa., 06.09.25 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - VfB Friedrichshafen

Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Fellbach - FC Esslingen

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSV Oberensingen

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr TSV Berg - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr FC Holzhausen - FSV Waiblingen

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr FC Rottenburg - VfR Heilbronn

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - TSG Tübingen

So., 07.09.25 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - Sportfreunde Dorfmerkingen



6. Spieltag

Mi., 10.09.25 17:45 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - SSV Ehingen-Süd

Mi., 10.09.25 17:45 Uhr TSV Oberensingen - Young Boys Reutlingen

Mi., 10.09.25 17:45 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - TSV Weilimdorf

Mi., 10.09.25 17:45 Uhr FC Esslingen - FC Rottenburg

Mi., 10.09.25 17:45 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FC Holzhausen

Mi., 10.09.25 17:45 Uhr FSV Waiblingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Mi., 10.09.25 17:45 Uhr VfB Friedrichshafen - TSV Berg

Mi., 10.09.25 18:30 Uhr TSG Tübingen - SV Fellbach



7. Spieltag

Sa., 13.09.25 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 13.09.25 15:00 Uhr SV Fellbach - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - VfB Friedrichshafen

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr TSV Berg - FSV Waiblingen

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSG Tübingen

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Oberensingen

So., 14.09.25 13:00 Uhr VfR Heilbronn - FC Esslingen

So., 14.09.25 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach



8. Spieltag

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr TSV Oberensingen - SV Fellbach

Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Rottenburg

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Weilimdorf

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfR Heilbronn

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr FC Holzhausen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SSV Ehingen-Süd

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - Young Boys Reutlingen

So., 21.09.25 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSV Berg



9. Spieltag

Sa., 27.09.25 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr TSV Berg - FC Holzhausen

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr FC Esslingen - TSG Tübingen

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Oberensingen

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - VfB Friedrichshafen

So., 28.09.25 13:00 Uhr VfR Heilbronn - Sportfreunde Dorfmerkingen

So., 28.09.25 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - FSV Waiblingen



10. Spieltag

Sa., 04.10.25 14:00 Uhr TSV Oberensingen - VfR Heilbronn

Sa., 04.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Esslingen

Sa., 04.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Berg

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - FC Rottenburg

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr FC Holzhausen - SSV Ehingen-Süd

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr FSV Waiblingen - TSV Weilimdorf

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - SV Fellbach

So., 05.10.25 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Young Boys Reutlingen



11. Spieltag

Sa., 11.10.25 15:00 Uhr SV Fellbach - FSV Waiblingen

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr TSG Tübingen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Oberensingen

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr FC Rottenburg - VfB Friedrichshafen

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - Calcio Leinfelden-Echterdingen

So., 12.10.25 13:00 Uhr VfR Heilbronn - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

So., 12.10.25 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - FC Holzhausen



12. Spieltag

Sa., 18.10.25 14:00 Uhr TSV Oberensingen - TSG Tübingen

Sa., 18.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - Young Boys Reutlingen

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - FC Esslingen

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr TSV Berg - SSV Ehingen-Süd

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr FC Holzhausen - TSV Weilimdorf

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr FSV Waiblingen - FC Rottenburg

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - VfR Heilbronn

So., 19.10.25 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - SV Fellbach



13. Spieltag

Sa., 25.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - TSV Oberensingen

Sa., 25.10.25 15:00 Uhr SV Fellbach - FC Holzhausen

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr TSG Tübingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr FC Esslingen - VfB Friedrichshafen

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr FC Rottenburg - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - Sportfreunde Schwäbisch Hall

So., 26.10.25 13:00 Uhr VfR Heilbronn - FSV Waiblingen

So., 26.10.25 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSV Berg



14. Spieltag

Sa., 01.11.25 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SV Fellbach

Sa., 01.11.25 14:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 01.11.25 14:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - Young Boys Reutlingen

Sa., 01.11.25 14:30 Uhr TSV Berg - TSV Weilimdorf

Sa., 01.11.25 14:30 Uhr FC Holzhausen - FC Rottenburg

Sa., 01.11.25 14:30 Uhr FSV Waiblingen - FC Esslingen

Sa., 01.11.25 14:30 Uhr VfB Friedrichshafen - TSG Tübingen

So., 02.11.25 14:30 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - VfR Heilbronn



15. Spieltag

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr TSV Oberensingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - VfB Friedrichshafen

Sa., 08.11.25 14:30 Uhr TSG Tübingen - FSV Waiblingen

Sa., 08.11.25 14:30 Uhr FC Esslingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 08.11.25 14:30 Uhr FC Rottenburg - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 08.11.25 14:30 Uhr TSV Weilimdorf - SSV Ehingen-Süd

Sa., 08.11.25 15:00 Uhr SV Fellbach - TSV Berg

So., 09.11.25 12:30 Uhr VfR Heilbronn - FC Holzhausen



16. Spieltag

Sa., 15.11.25 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - VfR Heilbronn

Sa., 15.11.25 14:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - SV Fellbach

Sa., 15.11.25 14:30 Uhr TSV Berg - FC Rottenburg

Sa., 15.11.25 14:30 Uhr FC Holzhausen - FC Esslingen

Sa., 15.11.25 14:30 Uhr FSV Waiblingen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 15.11.25 14:30 Uhr VfB Friedrichshafen - TSV Oberensingen

So., 16.11.25 14:30 Uhr Young Boys Reutlingen - TSV Weilimdorf

So., 16.11.25 14:30 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSG Tübingen



17. Spieltag

Sa., 22.11.25 14:00 Uhr TSV Oberensingen - FSV Waiblingen

Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfB Friedrichshafen

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr TSG Tübingen - FC Holzhausen

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr FC Esslingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr FC Rottenburg - SSV Ehingen-Süd

Sa., 22.11.25 15:00 Uhr SV Fellbach - Young Boys Reutlingen

So., 23.11.25 12:30 Uhr VfR Heilbronn - TSV Berg



18. Spieltag

Sa., 29.11.25 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Holzhausen

Sa., 29.11.25 14:00 Uhr TSV Oberensingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 29.11.25 14:30 Uhr FC Rottenburg - Young Boys Reutlingen

Sa., 29.11.25 14:30 Uhr FC Esslingen - TSV Berg

Sa., 29.11.25 14:30 Uhr TSG Tübingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 29.11.25 14:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - FSV Waiblingen

Sa., 29.11.25 15:00 Uhr SV Fellbach - TSV Weilimdorf

So., 30.11.25 12:30 Uhr VfR Heilbronn - SSV Ehingen-Süd



19. Spieltag

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr FC Holzhausen - TSV Oberensingen

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr TSV Berg - TSG Tübingen

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr SSV Ehingen-Süd - FC Esslingen

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr TSV Weilimdorf - FC Rottenburg

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr FSV Waiblingen - VfB Friedrichshafen

So., 07.12.25 14:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

So., 07.12.25 14:00 Uhr Young Boys Reutlingen - VfR Heilbronn



20. Spieltag

Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - TSV Berg

Sa., 28.02.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr TSG Tübingen - SSV Ehingen-Süd

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - FC Holzhausen

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr FC Rottenburg - SV Fellbach

So., 01.03.26 13:00 Uhr VfR Heilbronn - TSV Weilimdorf

So., 01.03.26 15:00 Uhr FC Esslingen - Young Boys Reutlingen



21. Spieltag

Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 07.03.26 15:00 Uhr TSV Berg - TSV Oberensingen

Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SSV Ehingen-Süd - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 07.03.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - FC Esslingen

Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SV Fellbach - VfR Heilbronn

Sa., 07.03.26 15:00 Uhr FC Holzhausen - VfB Friedrichshafen

So., 08.03.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Tübingen

So., 08.03.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FSV Waiblingen



22. Spieltag

Sa., 14.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - Young Boys Reutlingen

Sa., 14.03.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - SSV Ehingen-Süd

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Berg

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr FSV Waiblingen - FC Holzhausen

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr TSG Tübingen - TSV Weilimdorf

So., 15.03.26 13:00 Uhr VfR Heilbronn - FC Rottenburg

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Esslingen - SV Fellbach



23. Spieltag

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV Waiblingen

Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 21.03.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Tübingen

Sa., 21.03.26 15:00 Uhr FC Rottenburg - FC Esslingen

Sa., 21.03.26 15:00 Uhr FC Holzhausen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 21.03.26 15:00 Uhr TSV Berg - VfB Friedrichshafen

So., 22.03.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSV Oberensingen



24. Spieltag

Sa., 28.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - SV Fellbach

Sa., 28.03.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - TSV Weilimdorf

Sa., 28.03.26 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Young Boys Reutlingen

Sa., 28.03.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - SSV Ehingen-Süd

Sa., 28.03.26 15:00 Uhr FSV Waiblingen - TSV Berg

Sa., 28.03.26 15:00 Uhr TSG Tübingen - FC Rottenburg

So., 29.03.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Esslingen - VfR Heilbronn



25. Spieltag

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - FC Holzhausen

Sa., 04.04.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSV Oberensingen

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr TSV Berg - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - FSV Waiblingen

So., 05.04.26 13:00 Uhr VfR Heilbronn - TSG Tübingen

So., 05.04.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - VfB Friedrichshafen



26. Spieltag

Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - VfR Heilbronn

Sa., 11.04.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - FC Rottenburg

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - Young Boys Reutlingen

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr FC Holzhausen - TSV Berg

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - FC Esslingen

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - SV Fellbach

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - TSV Weilimdorf

So., 12.04.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - SSV Ehingen-Süd



27. Spieltag

Sa., 18.04.26 15:00 Uhr SV Fellbach - VfB Friedrichshafen

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr FC Esslingen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr TSV Berg - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - FC Holzhausen

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - FSV Waiblingen

So., 19.04.26 13:00 Uhr VfR Heilbronn - TSV Oberensingen

So., 19.04.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen



28. Spieltag

Sa., 25.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SSV Ehingen-Süd

Sa., 25.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - TSG Tübingen

Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - FC Esslingen

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr FC Holzhausen - Young Boys Reutlingen

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfR Heilbronn

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - FC Rottenburg

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SV Fellbach

So., 26.04.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSV Weilimdorf



29. Spieltag

Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SV Fellbach - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr FC Esslingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - TSV Oberensingen

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSV Berg

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - FC Holzhausen

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - FSV Waiblingen

So., 03.05.26 13:00 Uhr VfR Heilbronn - VfB Friedrichshafen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall



30. Spieltag

Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Weilimdorf

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr TSV Berg - Young Boys Reutlingen

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSG Tübingen

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - FC Esslingen

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - VfR Heilbronn

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr FC Holzhausen - SV Fellbach

So., 10.05.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FC Rottenburg



31. Spieltag

Sa., 16.05.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 16.05.26 15:00 Uhr SV Fellbach - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Berg

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - FC Holzhausen

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr FC Esslingen - FSV Waiblingen

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfB Friedrichshafen

So., 17.05.26 13:00 Uhr VfR Heilbronn - Calcio Leinfelden-Echterdingen

So., 17.05.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - SSV Ehingen-Süd



32. Spieltag

Sa., 23.05.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - FC Rottenburg

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Oberensingen

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - TSG Tübingen

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr FC Holzhausen - VfR Heilbronn

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr TSV Berg - SV Fellbach

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSV Weilimdorf

So., 24.05.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FC Esslingen



33. Spieltag

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - Young Boys Reutlingen

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr SV Fellbach - SSV Ehingen-Süd

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Berg

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr FC Esslingen - FC Holzhausen

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FSV Waiblingen

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr TSV Oberensingen - VfB Friedrichshafen



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - TSV Oberensingen

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr FC Holzhausen - TSG Tübingen

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - FC Esslingen

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr TSV Berg - VfR Heilbronn

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - FC Rottenburg

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr Young Boys Reutlingen - SV Fellbach