Verbandsliga Württemberg: Das Restprogramm im Überblick

Die aktuelle Saison der Verbandsliga Württemberg biegt langsam auf die Zielgerade ein. Dazu wirft FuPa den Blick auf das Restprogramm aller Teams.
1. Young Boys Reutlingen (Punktzahl: 76)
33. Spieltag: (A) TSV Weilimdorf (12.)
34. Spieltag: (H) SV Fellbach (6.)
2. FC Holzhausen (Punktzahl: 63)
33. Spieltag: (A) FC Esslingen (14.)
34. Spieltag: (H) TSG Tübingen (16.)
3. TSV Oberensingen (Punktzahl: 55)
33. Spieltag: (H) VfB Friedrichshafen (9.)
34. Spieltag: (A) FSV Waiblingen (15.)
4. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Punktzahl: 48)
34. Spieltag: (A) VfB Friedrichshafen (9.)
5. Sportfreunde Dorfmerkingen (Punktzahl: 48)
33. Spieltag: (H) FSV Waiblingen (15.)
34. Spieltag: (A) Calcio Leinfelden-Echterdingen (10.)
6. SV Fellbach (Punktzahl: 48)
33. Spieltag: (H) SSV Ehingen-Süd (13.)
34. Spieltag: (A) Young Boys Reutlingen (1.)
7. TSV Berg (Punktzahl: 47)
33. Spieltag: (A) FC Rottenburg (11.)
34. Spieltag: (H) VfR Heilbronn (17.)
8. Sportfreunde Schwäbisch Hall (Punktzahl: 46)
33. Spieltag: (A) VfR Heilbronn (17.)
34. Spieltag: (H) FC Esslingen (14.)
9. VfB Friedrichshafen (Punktzahl: 43)
33. Spieltag: (A) TSV Oberensingen (3.)
34. Spieltag: (H) TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (4.)
10. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Punktzahl: 41)
33. Spieltag: (A) TSG Tübingen (16.)
34. Spieltag: (H) Sportfreunde Dorfmerkingen (5.)
11. FC Rottenburg (Punktzahl: 38)
33. Spieltag: (H) TSV Berg (7.)
34. Spieltag: (A) SSV Ehingen-Süd (13.)
12. TSV Weilimdorf (Punktzahl: 38)
33. Spieltag: (H) Young Boys Reutlingen (1.)
13. SSV Ehingen-Süd (Punktzahl: 37)
33. Spieltag: (A) SV Fellbach (6.)
34. Spieltag: (H) FC Rottenburg (11.)
14. FC Esslingen (Punktzahl: 33)
33. Spieltag: (H) FC Holzhausen (2.)
34. Spieltag: (A) Sportfreunde Schwäbisch Hall (8.)
15. FSV Waiblingen (Punktzahl: 27)
33. Spieltag: (A) Sportfreunde Dorfmerkingen (5.)
34. Spieltag: (H) TSV Oberensingen (3.)
16. TSG Tübingen (Punktzahl: 27)
33. Spieltag: (H) Calcio Leinfelden-Echterdingen (10.)
34. Spieltag: (A) FC Holzhausen (2.)
17. VfR Heilbronn (Punktzahl: 18)
33. Spieltag: (H) Sportfreunde Schwäbisch Hall (8.)
34. Spieltag: (A) TSV Berg (7.)