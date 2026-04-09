Verbandsliga Württemberg: Das Restprogramm im Überblick

Die aktuelle Saison der Verbandsliga Württemberg biegt langsam auf die Zielgerade ein. Dazu wirft FuPa den Blick auf das Restprogramm aller Teams.
1. Young Boys Reutlingen (Punktzahl: 61)
26. Spieltag: (A) FSV Waiblingen (15.)
27. Spieltag: (H) Calcio Leinfelden-Echterdingen (10.)
28. Spieltag: (A) FC Holzhausen (2.)
29. Spieltag: (H) Sportfreunde Schwäbisch Hall (8.)
30. Spieltag: (A) TSV Berg (5.)
31. Spieltag: (H) SSV Ehingen-Süd (13.)
33. Spieltag: (A) TSV Weilimdorf (11.)
34. Spieltag: (H) SV Fellbach (7.)
2. FC Holzhausen (Punktzahl: 52)
26. Spieltag: (H) TSV Berg (5.)
27. Spieltag: (A) SSV Ehingen-Süd (13.)
28. Spieltag: (H) Young Boys Reutlingen (1.)
29. Spieltag: (A) TSV Weilimdorf (11.)
30. Spieltag: (H) SV Fellbach (7.)
31. Spieltag: (A) FC Rottenburg (12.)
32. Spieltag: (H) VfR Heilbronn (17.)
33. Spieltag: (A) FC Esslingen (16.)
34. Spieltag: (H) TSG Tübingen (14.)
3. TSV Oberensingen (Punktzahl: 45)
26. Spieltag: (H) FC Rottenburg (12.)
27. Spieltag: (A) VfR Heilbronn (17.)
28. Spieltag: (H) FC Esslingen (16.)
29. Spieltag: (A) TSG Tübingen (14.)
30. Spieltag: (H) Sportfreunde Dorfmerkingen (4.)
32. Spieltag: (A) TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (9.)
33. Spieltag: (H) VfB Friedrichshafen (6.)
34. Spieltag: (A) FSV Waiblingen (15.)
4. Sportfreunde Dorfmerkingen (Punktzahl: 42)
26. Spieltag: (H) VfR Heilbronn (17.)
27. Spieltag: (A) FC Esslingen (16.)
28. Spieltag: (H) TSG Tübingen (14.)
30. Spieltag: (A) TSV Oberensingen (3.)
31. Spieltag: (H) TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (9.)
32. Spieltag: (A) VfB Friedrichshafen (6.)
33. Spieltag: (H) FSV Waiblingen (15.)
34. Spieltag: (A) Calcio Leinfelden-Echterdingen (10.)
5. TSV Berg (Punktzahl: 41)
26. Spieltag: (A) FC Holzhausen (2.)
27. Spieltag: (H) Sportfreunde Schwäbisch Hall (8.)
29. Spieltag: (H) SSV Ehingen-Süd (13.)
30. Spieltag: (H) Young Boys Reutlingen (1.)
31. Spieltag: (A) TSV Weilimdorf (11.)
32. Spieltag: (H) SV Fellbach (7.)
33. Spieltag: (A) FC Rottenburg (12.)
34. Spieltag: (H) VfR Heilbronn (17.)
6. VfB Friedrichshafen (Punktzahl: 37)
26. Spieltag: (H) TSV Weilimdorf (11.)
27. Spieltag: (A) SV Fellbach (7.)
28. Spieltag: (H) FC Rottenburg (12.)
29. Spieltag: (A) VfR Heilbronn (17.)
30. Spieltag: (H) FC Esslingen (16.)
31. Spieltag: (A) TSG Tübingen (14.)
32. Spieltag: (H) Sportfreunde Dorfmerkingen (4.)
33. Spieltag: (A) TSV Oberensingen (3.)
34. Spieltag: (H) TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (9.)
7. SV Fellbach (Punktzahl: 36)
26. Spieltag: (A) TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (9.)
27. Spieltag: (H) VfB Friedrichshafen (6.)
28. Spieltag: (A) FSV Waiblingen (15.)
29. Spieltag: (H) Calcio Leinfelden-Echterdingen (10.)
30. Spieltag: (A) FC Holzhausen (2.)
31. Spieltag: (H) Sportfreunde Schwäbisch Hall (8.)
32. Spieltag: (A) TSV Berg (5.)
33. Spieltag: (H) SSV Ehingen-Süd (13.)
34. Spieltag: (A) Young Boys Reutlingen (1.)
8. Sportfreunde Schwäbisch Hall (Punktzahl: 34)
27. Spieltag: (A) TSV Berg (5.)
28. Spieltag: (H) SSV Ehingen-Süd (13.)
29. Spieltag: (A) Young Boys Reutlingen (1.)
30. Spieltag: (H) TSV Weilimdorf (11.)
31. Spieltag: (A) SV Fellbach (7.)
32. Spieltag: (H) FC Rottenburg (12.)
33. Spieltag: (A) VfR Heilbronn (17.)
34. Spieltag: (H) FC Esslingen (16.)
9. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Punktzahl: 33)
26. Spieltag: (H) SV Fellbach (7.)
27. Spieltag: (A) FC Rottenburg (12.)
28. Spieltag: (H) VfR Heilbronn (17.)
29. Spieltag: (A) FC Esslingen (16.)
30. Spieltag: (H) TSG Tübingen (14.)
31. Spieltag: (A) Sportfreunde Dorfmerkingen (4.)
32. Spieltag: (H) TSV Oberensingen (3.)
34. Spieltag: (A) VfB Friedrichshafen (6.)
10. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Punktzahl: 32)
26. Spieltag: (H) SSV Ehingen-Süd (13.)
27. Spieltag: (A) Young Boys Reutlingen (1.)
28. Spieltag: (H) TSV Weilimdorf (11.)
29. Spieltag: (A) SV Fellbach (7.)
30. Spieltag: (H) FC Rottenburg (12.)
31. Spieltag: (A) VfR Heilbronn (17.)
32. Spieltag: (H) FC Esslingen (16.)
33. Spieltag: (A) TSG Tübingen (14.)
34. Spieltag: (H) Sportfreunde Dorfmerkingen (4.)
11. TSV Weilimdorf (Punktzahl: 29)
26. Spieltag: (A) VfB Friedrichshafen (6.)
27. Spieltag: (H) FSV Waiblingen (15.)
28. Spieltag: (A) Calcio Leinfelden-Echterdingen (10.)
29. Spieltag: (H) FC Holzhausen (2.)
30. Spieltag: (A) Sportfreunde Schwäbisch Hall (8.)
31. Spieltag: (H) TSV Berg (5.)
32. Spieltag: (A) SSV Ehingen-Süd (13.)
33. Spieltag: (H) Young Boys Reutlingen (1.)
12. FC Rottenburg (Punktzahl: 26)
26. Spieltag: (A) TSV Oberensingen (3.)
27. Spieltag: (H) TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (9.)
28. Spieltag: (A) VfB Friedrichshafen (6.)
29. Spieltag: (H) FSV Waiblingen (15.)
30. Spieltag: (A) Calcio Leinfelden-Echterdingen (10.)
31. Spieltag: (H) FC Holzhausen (2.)
32. Spieltag: (A) Sportfreunde Schwäbisch Hall (8.)
33. Spieltag: (H) TSV Berg (5.)
34. Spieltag: (A) SSV Ehingen-Süd (13.)
13. SSV Ehingen-Süd (Punktzahl: 24)
26. Spieltag: (A) Calcio Leinfelden-Echterdingen (10.)
27. Spieltag: (H) FC Holzhausen (2.)
28. Spieltag: (A) Sportfreunde Schwäbisch Hall (8.)
29. Spieltag: (A) TSV Berg (5.)
31. Spieltag: (A) Young Boys Reutlingen (1.)
32. Spieltag: (H) TSV Weilimdorf (11.)
33. Spieltag: (A) SV Fellbach (7.)
34. Spieltag: (H) FC Rottenburg (12.)
14. TSG Tübingen (Punktzahl: 24)
26. Spieltag: (H) FC Esslingen (16.)
28. Spieltag: (A) Sportfreunde Dorfmerkingen (4.)
29. Spieltag: (H) TSV Oberensingen (3.)
30. Spieltag: (A) TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (9.)
31. Spieltag: (H) VfB Friedrichshafen (6.)
32. Spieltag: (A) FSV Waiblingen (15.)
33. Spieltag: (H) Calcio Leinfelden-Echterdingen (10.)
34. Spieltag: (A) FC Holzhausen (2.)
15. FSV Waiblingen (Punktzahl: 20)
26. Spieltag: (H) Young Boys Reutlingen (1.)
27. Spieltag: (A) TSV Weilimdorf (11.)
28. Spieltag: (H) SV Fellbach (7.)
29. Spieltag: (A) FC Rottenburg (12.)
30. Spieltag: (H) VfR Heilbronn (17.)
31. Spieltag: (A) FC Esslingen (16.)
32. Spieltag: (H) TSG Tübingen (14.)
33. Spieltag: (A) Sportfreunde Dorfmerkingen (4.)
34. Spieltag: (H) TSV Oberensingen (3.)
16. FC Esslingen (Punktzahl: 20)
26. Spieltag: (A) TSG Tübingen (14.)
27. Spieltag: (H) Sportfreunde Dorfmerkingen (4.)
28. Spieltag: (A) TSV Oberensingen (3.)
29. Spieltag: (H) TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (9.)
30. Spieltag: (A) VfB Friedrichshafen (6.)
31. Spieltag: (H) FSV Waiblingen (15.)
32. Spieltag: (A) Calcio Leinfelden-Echterdingen (10.)
33. Spieltag: (H) FC Holzhausen (2.)
34. Spieltag: (A) Sportfreunde Schwäbisch Hall (8.)
17. VfR Heilbronn (Punktzahl: 13)
26. Spieltag: (A) Sportfreunde Dorfmerkingen (4.)
27. Spieltag: (H) TSV Oberensingen (3.)
28. Spieltag: (A) TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (9.)
29. Spieltag: (H) VfB Friedrichshafen (6.)
30. Spieltag: (A) FSV Waiblingen (15.)
31. Spieltag: (H) Calcio Leinfelden-Echterdingen (10.)
32. Spieltag: (A) FC Holzhausen (2.)
33. Spieltag: (H) Sportfreunde Schwäbisch Hall (8.)
34. Spieltag: (A) TSV Berg (5.)