 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Verbandsliga Württemberg: Alle Testspiele im Überblick

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga WFV
FSV Hollenbach
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
1. Göppinger SV
Sportfreunde Schwäbisch Hall

Die neue Saison steht bereits in den Startlöchern und so wirft FuPa den Blick auf alle angesetzten Testspiele der Teams aus der Verbandsliga Württemberg.

Türkspor Neu-Ulm

Mi., 8. Juli, 19 Uhr - FV Illertissen (A)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - SV Mietingen (A)

TSV Oberensingen

Sa., 11. Juli, 14 Uhr - TSG Backnang (H)
Mi., 15. Juli, 19:30 Uhr - Young Boys Reutlingen (A)
Mi., 29. Juli, 19:15 Uhr - 1. FC Eislingen (H)

Spfr. Dorfmerkingen

keine Testspiele bekannt

TSV Berg

So., 5. Juli, 16 Uhr - SSV Ulm 1846 Fussball (H)

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 4. Juli, 15 Uhr - 1. FC Eislingen (A)
Sa., 11. Juli, 11 Uhr - 1. Göppinger SV (A)

Spfr. Schwäbisch Hall

Sa., 4. Juli, 12 Uhr - FC Union Heilbronn (H)
So., 5. Juli, 17:30 Uhr - TSV Hessental (A)
Do., 9. Juli, 19 Uhr - TSV Ilshofen (H)
Sa., 11. Juli, 12 Uhr - SG Schorndorf (H) abg.
Mi., 15. Juli, 19:30 Uhr - Sport-Union Neckarsulm (H)
Di., 21. Juli, 19:30 Uhr - Türkspor Neckarsulm (H)
Di., 28. Juli, 19 Uhr - TSG Backnang (A)
Di., 28. Juli, 19:30 Uhr - SV Allmersbach (H) abg.
Mi., 29. Juli, 19 Uhr - VfB Eppingen (H)

SV Fellbach

Sa., 4. Juli, 17 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd (A)
Di., 14. Juli, 19 Uhr - SV Böblingen (H)
So., 19. Juli, 14:30 Uhr - TSV Bad Boll (A)
Di., 21. Juli, 19:30 Uhr - FC Esslingen (H)

VfB Friedrichshafen

Fr., 10. Juli, 18:30 Uhr - FC Wangen (H)
Sa., 18. Juli, 10 Uhr - 1. FC Rielasingen-Arlen (H)
Sa., 18. Juli, 12:20 Uhr - SGV Freiberg Fußball U19 (H)
Di., 4. August, 19 Uhr - SC Pfullendorf (A)

Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 11. Juli, 14 Uhr - SV Böblingen (A)
Mi., 22. Juli, 19:30 Uhr - Young Boys Reutlingen (A)

1. Göppinger SV

Sa., 4. Juli, 16 Uhr - TSV Weilheim (A)
Mi., 8. Juli, 19 Uhr - 1. FC Eislingen (A)
Sa., 11. Juli, 11 Uhr - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (H)

FSV Hollenbach

Sa., 4. Juli, 14 Uhr - SpVgg Ansbach (A)
So., 19. Juli, 17 Uhr - VfR Gommersdorf (A)
Sa., 25. Juli, 15 Uhr - VfB Stuttgart (H)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen

So., 5. Juli, 12:30 Uhr - SGV Freiberg Fußball (H)
Sa., 11. Juli, 17 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach (H)
Mi., 29. Juli, 19:30 Uhr - VfL Sindelfingen (H)

SKV Rutesheim

Sa., 11. Juli, 13 Uhr - TSV Heimsheim (H)
Sa., 18. Juli, 13 Uhr - VfL Nagold (A) abg.
Sa., 18. Juli, 14 Uhr - VfB Stuttgart U19 (H)
Mi., 5. August, 19 Uhr - SV Böblingen (A)

TSV Ehningen

Di., 14. Juli, 19 Uhr - SV Deckenpfronn (A)
Di., 28. Juli, 19 Uhr - TSV Waldenbuch (H)
Sa., 1. August, 11:30 Uhr - SV Croatia Reutlingen (H)

TSG Balingen II

Sa., 11. Juli, 13 Uhr - FC Esslingen (A)
Di., 14. Juli, 18:30 Uhr - FC Rottenburg (A)
So., 19. Juli, 14:30 Uhr - FC Mengen (A) abg.
So., 2. August, 15 Uhr - SV 03 Tübingen (A)

FC Rottenburg

Di., 14. Juli, 18:30 Uhr - TSG Balingen II (H)
Di., 21. Juli, 19 Uhr - SV Böblingen (H)