Verbandsliga Württemberg: Alle Testspiele im Überblick

Die neue Saison steht bereits in den Startlöchern und so wirft FuPa den Blick auf alle angesetzten Testspiele der Teams aus der Verbandsliga Württemberg.
Türkspor Neu-Ulm
Mi., 8. Juli, 19 Uhr - FV Illertissen (A)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - SV Mietingen (A)
TSV Oberensingen
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - TSG Backnang (H)
Mi., 15. Juli, 19:30 Uhr - Young Boys Reutlingen (A)
Mi., 29. Juli, 19:15 Uhr - 1. FC Eislingen (H)
Spfr. Dorfmerkingen
keine Testspiele bekannt
TSV Berg
So., 5. Juli, 16 Uhr - SSV Ulm 1846 Fussball (H)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 4. Juli, 15 Uhr - 1. FC Eislingen (A)
Sa., 11. Juli, 11 Uhr - 1. Göppinger SV (A)
Spfr. Schwäbisch Hall
Sa., 4. Juli, 12 Uhr - FC Union Heilbronn (H)
So., 5. Juli, 17:30 Uhr - TSV Hessental (A)
Do., 9. Juli, 19 Uhr - TSV Ilshofen (H)
Sa., 11. Juli, 12 Uhr - SG Schorndorf (H) abg.
Mi., 15. Juli, 19:30 Uhr - Sport-Union Neckarsulm (H)
Di., 21. Juli, 19:30 Uhr - Türkspor Neckarsulm (H)
Di., 28. Juli, 19 Uhr - TSG Backnang (A)
Di., 28. Juli, 19:30 Uhr - SV Allmersbach (H) abg.
Mi., 29. Juli, 19 Uhr - VfB Eppingen (H)
SV Fellbach
Sa., 4. Juli, 17 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd (A)
Di., 14. Juli, 19 Uhr - SV Böblingen (H)
So., 19. Juli, 14:30 Uhr - TSV Bad Boll (A)
Di., 21. Juli, 19:30 Uhr - FC Esslingen (H)
VfB Friedrichshafen
Fr., 10. Juli, 18:30 Uhr - FC Wangen (H)
Sa., 18. Juli, 10 Uhr - 1. FC Rielasingen-Arlen (H)
Sa., 18. Juli, 12:20 Uhr - SGV Freiberg Fußball U19 (H)
Di., 4. August, 19 Uhr - SC Pfullendorf (A)
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - SV Böblingen (A)
Mi., 22. Juli, 19:30 Uhr - Young Boys Reutlingen (A)
1. Göppinger SV
Sa., 4. Juli, 16 Uhr - TSV Weilheim (A)
Mi., 8. Juli, 19 Uhr - 1. FC Eislingen (A)
Sa., 11. Juli, 11 Uhr - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (H)
FSV Hollenbach
Sa., 4. Juli, 14 Uhr - SpVgg Ansbach (A)
So., 19. Juli, 17 Uhr - VfR Gommersdorf (A)
Sa., 25. Juli, 15 Uhr - VfB Stuttgart (H)
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
So., 5. Juli, 12:30 Uhr - SGV Freiberg Fußball (H)
Sa., 11. Juli, 17 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach (H)
Mi., 29. Juli, 19:30 Uhr - VfL Sindelfingen (H)
SKV Rutesheim
Sa., 11. Juli, 13 Uhr - TSV Heimsheim (H)
Sa., 18. Juli, 13 Uhr - VfL Nagold (A) abg.
Sa., 18. Juli, 14 Uhr - VfB Stuttgart U19 (H)
Mi., 5. August, 19 Uhr - SV Böblingen (A)
TSV Ehningen
Di., 14. Juli, 19 Uhr - SV Deckenpfronn (A)
Di., 28. Juli, 19 Uhr - TSV Waldenbuch (H)
Sa., 1. August, 11:30 Uhr - SV Croatia Reutlingen (H)
TSG Balingen II
Sa., 11. Juli, 13 Uhr - FC Esslingen (A)
Di., 14. Juli, 18:30 Uhr - FC Rottenburg (A)
So., 19. Juli, 14:30 Uhr - FC Mengen (A) abg.
So., 2. August, 15 Uhr - SV 03 Tübingen (A)
FC Rottenburg
Di., 14. Juli, 18:30 Uhr - TSG Balingen II (H)
Di., 21. Juli, 19 Uhr - SV Böblingen (H)