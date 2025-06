Verbandsliga Württemberg 2025/2026: Welche Teams sind dabei?

In der Verbandsliga Württemberg ist die Saison beendet, deshalb zeichnet sich ein Bild, wie die Zusammensetzung der Liga zur Saison 2025/2026 aussieht. Einen Einfluss hatten auch die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Südwest, die gestern abgeschlossen wurden.

Türkspor Neckarsulm ist Meister und somit Aufsteiger in die Oberliga Baden-Württemberg. Der FC Holzhausen hat sich die Vizemeisterschaft gesichert und kann sich die Aufstiegsspiele den Sprung in die Oberliga Baden-Württemberg schaffen.

In Sachen Abstieg ist auch alles geklärt. Es gibt nur noch vier Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg. Der SV Fellbach und Calcio Leinfelden-Echterdingen kommen aus der Oberliga herunter.

Die TSG Balingen II, der VfL Pfullingen, der TV Echterdingen und der TSV Heimerdingen sind die Absteiger aus der Verbandsliga. Der Fünftletzte TSG Tübingen muss in die Abstiegsrelegation.

Vier Landesliga-Klubs steigen direkt auf

Alle vier Aufsteiger in die Verbandsliga stehen fest. Dies sind der FSV Waiblingen (Meister der Landesliga, Staffel 1), der TSV Weilimdorf (Meister der Landesliga, Staffel 2), der FC Rottenburg (Meister der Landesliga, Staffel 3) und der VfB Friedrichshafen (Meister der Landesliga, Staffel 4).

Relegationsspiele um einen weiteren Platz in der Verbandsliga

Die Vizemeister der vier Landesliga-Staffeln - FV Löchgau, SV Waldhausen, VfL Nagold und FC Blaubeuren - sowie der Fünftletzte der Verbandsliga, die TSG Tübingen, ermitteln einen Teilnehmer für die Verbandsliga-Saison 2025/2026.

Hier gibt es alle Infos zu den Relegationsspielen zur Verbandsliga.

Das ist die Verbandsliga Württemberg 2025/26 nach aktuellem Stand

So sieht die Verbandsliga Württemberg nach derzeitigem Stand aus:

SV Fellbach (Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg) Calcio Leinfelden-Echterdingen (Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg) FC Holzhausen TSV Oberensingen Young Boys Reutlingen Sportfreunde Schwäbisch Hall TSG Hofherrnweiler-Unterrombach SSV Ehingen-Süd TSV Berg VfR Heilbronn FC Esslingen Sportfreunde Dorfmerkingen FSV Waiblingen (Meister der Landesliga, Staffel 1) SV Weilimdorf (Meister der Landesliga, Staffel 2) FC Rottenburg (Meister der Landesliga, Staffel 3) VfB Friedrichshafen (Meister der Landesliga, Staffel 4) Sieger der Relegationsspiele

Hinweis: Sollte der FC Holzhausen über die Aufstiegsspiele in die Oberliga aufsteigen, dann wird in der Saison 2025/2026 mit 16 Mannschaften in der Verbandsliga gespielt.