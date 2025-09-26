Verbandsliga-Wochen der Wahrheit für Marienborn und Bodenheim

Mainz/Bodenheim. Drei Teams, vier Siege – mit diesem Zwischenstand nach acht Spieltagen in der Verbandsliga war kaum zu rechnen. Doch TuS Marienborn, TSG Bretzenheim und VfB Bodenheim hängen knapp oberhalb der Abstiegszone fest. Und stehen, beginnend mit dem Derby TuS gegen VfB an diesem Freitag (19.30 Uhr), vor Wochen der Wahrheit. Genauso wie der FC Basara Mainz im Aufstiegsrennen. Im Wochentakt in Waldalgesheim, gegen Kandel und in Zeiskam können die „Diamanten“ in drei Top-Fünf-Duellen zeigen, ob der Oberliga-Aufstieg realistisch ist.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Genau dieselben Gegner warten auf die TSG Bretzenheim – nach dem Gastspiel beim starken Aufsteiger SG Hüffelsheim. „Einigermaßen okay“ findet Bretzenheims Trainer Timo Schmidt den Saisonstart, der zwar nur einen Sieg, aber auch nur drei Niederlagen abwarf. Auffällig ist trotz Kader-Umbruchs die klare spielerische Handschrift der 46er, mit flachem Aufbau, Flügelspiel und aktivem Verteidigen.
„Für uns steht Entwicklung an oberster Stelle, gerade auch angesichts der Altersstruktur“, sagt Schmidt. Vielleicht sei es gegen die höher gehandelten Gegner „für uns sogar leichter, mit ein bisschen mehr Platz für Umschalter“. Auch der breite Kader stimmt optimistisch. Gegen Hohenecken (3:3) standen 26 Feldspieler zur Verfügung.
Ein Dreier im Flutlicht-Derby würde Marienborn und Bodenheim beiden Kontrahenten Erleichterung verschaffen. „Bei uns ist die Tendenz sehr gut“, sagt Ali Cakici. Nur ein Dreier, aber auch nur zwei Niederlagen – „gegen einen Gegner mit absoluter Top-Klasse riecht es schon wieder nach Unentschieden“, orakelt der TuS-Trainer. Das Gefüge stabilisiert sich, die jungen Stürmer werden zusehends stärker. Nach freudigen Anlässen kehrt Luis Kersthold im Oktober und Patrick Huth nach der Winterpause zurück.
Sechs Gegner auf tabellarischer Augenhöhe stehen dem VfB bevor, weshalb Trainer Marco Jantz von richtungweisenden Wochen spricht. Zumal aus der Oberliga wieder mehrere Absteiger drohen. Dienstag setzte sich die Mannschaft ohne Trainerteam zusammen und redete Tacheles. „Wir haben im Sommer viel Vereinsidentifikation verloren“, sagt Jantz, „das wieder aufzubauen kann dauern. Zudem sind viele personelle Themen auf uns eingeprasselt in einem knapp kalkulierten Kader.“ Treibt der Wille zur Pokal-Revanche (1:2 n.V.) an? „Das ist lang her“, sagt Jantz, „der, der mehr Bock hat, wird das Spiel ziehen.“