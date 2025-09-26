Im Pokal feierte die TuS Marienborn einen Sieg gegen den VfB Bodenheim. Nun kommt es zum Liga-Spiel. Archivfoto: Kristina Schäfer

Verbandsliga-Wochen der Wahrheit für Marienborn und Bodenheim TuS und VfB befinden sich vor dem Derby knapp oberhalb der Abstiegszone +++ TSG Bretzenheim vor Spiel bei starkem Aufsteiger +++ Basara mit drei Brettern in Folge Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest TSG Bretzenh Marienborn Bodenheim SG Hüffelsheim + 3 weitere

Mainz/Bodenheim. Drei Teams, vier Siege – mit diesem Zwischenstand nach acht Spieltagen in der Verbandsliga war kaum zu rechnen. Doch TuS Marienborn, TSG Bretzenheim und VfB Bodenheim hängen knapp oberhalb der Abstiegszone fest. Und stehen, beginnend mit dem Derby TuS gegen VfB an diesem Freitag (19.30 Uhr), vor Wochen der Wahrheit. Genauso wie der FC Basara Mainz im Aufstiegsrennen. Im Wochentakt in Waldalgesheim, gegen Kandel und in Zeiskam können die „Diamanten“ in drei Top-Fünf-Duellen zeigen, ob der Oberliga-Aufstieg realistisch ist.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Genau dieselben Gegner warten auf die TSG Bretzenheim – nach dem Gastspiel beim starken Aufsteiger SG Hüffelsheim. „Einigermaßen okay“ findet Bretzenheims Trainer Timo Schmidt den Saisonstart, der zwar nur einen Sieg, aber auch nur drei Niederlagen abwarf. Auffällig ist trotz Kader-Umbruchs die klare spielerische Handschrift der 46er, mit flachem Aufbau, Flügelspiel und aktivem Verteidigen.

„Für uns steht Entwicklung an oberster Stelle, gerade auch angesichts der Altersstruktur", sagt Schmidt. Vielleicht sei es gegen die höher gehandelten Gegner „für uns sogar leichter, mit ein bisschen mehr Platz für Umschalter". Auch der breite Kader stimmt optimistisch. Gegen Hohenecken (3:3) standen 26 Feldspieler zur Verfügung.

Ein Dreier im Flutlicht-Derby würde Marienborn und Bodenheim beiden Kontrahenten Erleichterung verschaffen. „Bei uns ist die Tendenz sehr gut“, sagt Ali Cakici. Nur ein Dreier, aber auch nur zwei Niederlagen – „gegen einen Gegner mit absoluter Top-Klasse riecht es schon wieder nach Unentschieden“, orakelt der TuS-Trainer. Das Gefüge stabilisiert sich, die jungen Stürmer werden zusehends stärker. Nach freudigen Anlässen kehrt Luis Kersthold im Oktober und Patrick Huth nach der Winterpause zurück.

Heute, 19:30 Uhr TuS Marienborn Marienborn VfB Bodenheim Bodenheim 19:30 PUSH