Verbandsliga: Winterzugänge beim SVN eine Option Die Überlegungen heimischer Verbandsligisten im Sog von Verletzungssorgen

Bei beiden Spielern wird es wohl noch eine Weile dauern, bis sie wieder mitmischen können. Dazu kommt: Steigen drei Clubs aus der Hessenliga in die Verbandsliga Mitte ab, wird dort die Maximalanzahl an fünf Absteigern ausgeschöpft, während der Sechstletzte in die Relegation geht. Kommen nur zwei runter, steigen in der Verbandsliga „nur“ vier Teams direkt ab und der Fünftletzte bestreitet die Relegation.

Davon abgesehen haben sich beim SVN nach zwei 0:4-Niederlagen in der Liga und dem Pokal-Aus in Erbenheim alle in einem Teammeeting auf den Jahresendspurt eingeschworen: „Wir gehen optimistisch in die letzten Spiele des Jahres“, sagt Mohr. Den Anfang macht das Heimspiel gegen TuBa Pohlheim (So., 14.30 Uhr).