Verbandsliga: Wichtige Verlängerung und drei Talente rücken auf

– Foto: Carsten Trebuth

Levin Steinbrenner verlängert in Göppingen

Der 1. Göppinger SV kann auch in der kommenden Saison auf Levin Steinbrenner bauen. Der Spieler hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert und bleibt dem GSV damit trotz anderer Möglichkeiten und vorliegender Angebote erhalten. Für den Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg ist diese Zusage ein wichtiges Signal im Neuaufbau für die Verbandsliga Württemberg.

Steinbrenner steht mit seiner Entscheidung für Loyalität, Identifikation und Vertrauen in den eingeschlagenen Weg des Vereins. Beim GSV soll er in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle innerhalb der Mannschaft einnehmen und die sportliche Entwicklung aktiv mitgestalten. Seine Qualität auf dem Platz, sein Charakter und seine Verbundenheit zum Verein passen zu den Werten, die der 1. Göppinger SV künftig verkörpern möchte.