Luca Vogel (links) und Spielertrainer Felix Baum wollen mit dem FV Breidenbach am Samstag beim Aufsteiger FC Dorndorf Abstand zur Abstiegszone gewinnen. Foto:Jens Kaliske (© )

Verbandsliga: Wegweisendes Duell beim Aufsteiger Teaser VL MITTE: +++ Der FV Breidenbach will in der Fußball-Verbandsliga Abstand zur Abstiegszone aufbauen. Am Samstag gastieren die Perftaler beim Liganeuling FC Dorndorf +++

HINTERLAND - Den Abstand zur Abstiegszone will Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach am Samstag (15 Uhr) im Spiel beim FC Dorndorf vergrößern. Der FV Breidenbach und sein samstäglicher Gastgeber FC Dorndorf haben etwas gemeinsam. Beide schafften zwischenzeitlich nur einen Dreierpack aus sechs Partien, ehe sie am vergangenen Sonntag einen 2:1-Heimsieg folgen ließen. Die Perftaler rangieren drei Punkte vor der Abstiegszone, aber auch nur drei Zähler hinter dem siebten Platz.