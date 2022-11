Verbandsliga: Wallufer Wandel kommt nicht von ungefähr Warum die SG um Torjäger Nils Balder aus dem Verbandsliga-Keller auf Platz drei durchgestartet ist – Derby gegen Niedernhausen

Region. Verbandsligist SG Walluf erlebt nach dem Husarenritt zum Klassenerhalt in der vergangenen Saison derzeit wunderbare Zeiten. Bis hinauf auf Platz drei hat sich das Team unter den Trainern Daniel Dillitz und Timo Sieben vor dem Derby gegen den SV Niedernhausen (So., 15 Uhr/Hinspiel 1:0 für den SVN) katapultiert. Unterstützt seit dieser Runde noch durch den spielenden Co-Trainer Nils Balder.

„Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einer so intakten Mannschaft mit guten Charakteren gespielt habe“, nennt der 27-Jährige, der bereits 13 Tore erzielt hat, einen gewichtigen Grund für den ungeahnten Aufschwung. Die Erfahrung durch die Verbandsliga-Zugehörigkeit in der nunmehr dritten Spielzeit und der Faktor, dass jetzt Ausfälle ohne Qualitätsverlust kompensiert werden können, sind aus seiner Sicht weitere Positiv-Faktoren.

Beim SVWW in der Sponsoren-Akquise

Als Co-Trainer fühle er sich voll akzeptiert, doch „man wird schon mal aufgezogen nach dem Motto ‚ach der Coach, da läuft‘s auch nicht‘. In den Augen der Jungs bin ich aber erst mal Spieler“, schildert Balder. Am 1. Oktober hat er beim SV Wehen Wiesbaden im Marketing- und Vertriebsbereich unter den Fittichen von Alf Mintzel eine mit dem Fußball verknüpfte Arbeitsstelle angetreten. Um sich beim Drittligisten in puncto Sponsoren-Akquise und Partnerbetreuung einzubringen. Gleiches hatte er zuvor bei Mainz 05 getan. Doch nun ist Balder praktisch zu seinen Wurzeln zurückgekehrt, schließlich trug er von der Jugend bis zur damaligen zweiten Mannschaft in der Hessenliga zehn Jahre lang das SVWW-Trikot – und erinnert sich noch an die Teilnahme am Trainingslager der ersten Mannschaft im Alter von 16 Jahren.

Profitraum geht nicht in Erfüllung

Sein Profitraum ging nicht in Erfüllung, doch in der aktuellen Konstellation mit SVWW und SGW hat er sein Glück gefunden. Balders Einschätzung fürs Derby: „Niedernhausen hat momentan Verletzungspech, ist aber immer in der Lage, eine Top-Elf zu stellen. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Jeder kennt jeden, ich freue mich sehr darauf. Wir wollen schon zeigen, dass wir gereift sind.“ Julius Buff und Sandro Dahlen sind wieder verfügbar. Bei Marvin Esser (Schulterblessur) besteht Hoffnung. Fehlen werden Marcel Krabler, Nico Hernandez und Marvin Schön.