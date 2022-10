Verbandsliga: Wallufer glänzen als Kollektiv Rheingauer bezwingen SF/BG Marburg

Auch ohne den beruflich verhinderten Torjäger Nils Balder untermauerten die Rheingauer ihre Positiventwicklung. Sie benötigten aber den von Jan Löwer im Nachschuss verwandelten Elfmeter zur Führung. Er selbst war geschubst worden, scheiterte zunächst an Keeper Florian Eidam. In der Strafstoßszene gab es zudem Rot für Gästeakteur Pascal Köhler. In Überzahl kam Walluf nach der Pause zunächst nicht optimal ins Spiel, ließen aber als Team Marburgs Ausnahme-Torjäger Sascha Huhn nicht zum Zug kommen, ehe ein Schuss von Tobias Bellin durch Felix Hartmann-Pfeffer ins eigene Netz gelenkt wurde. Das 3:0 des kurz zuvor eingetauschten Yannik Hünerbein, der drei Mann stehen ließ, beseitigte letzte Zweifel. „Das war als Kollektiv hervorragend“, lobte SG-Teammanager Timo Sieben. Bitter nur: Nico Hernandez schied verletzt aus. Es folgt das Spiel bei Aufsteiger Juno Burg (So., 14 Uhr).