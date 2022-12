Verbandsliga: Wallufer Achterbahnfahrt gegen Waldbrunn Fast das 2:0 erzielt, dann 1:3 hinten gelegen, um nach dem Ausgleich gar am Sieg zu schnuppern

Walluf. Vor der Pause durch Jonas Dalbert fast das 2:0 erzielt, danach 1:3 zurückgelegen, um am Ende bei den Topchancen von Nils Balder und Nico Hernandez (88. und 89.) noch am Sieg zu schnuppern – der Unterhaltungswert war aus Wallufer Sicht hoch, die Leistung aber nicht so gut wie sonst auf eigenem Terrain.