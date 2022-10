Verbandsliga: Walluf macht gegen Dorndorf halbes Dutzend voll Nächster Heimsieg: 6:0-Erfolg gegen den FC Dorndorf

Blitzstart der Heimelf: Nach Ecke von Niklas Berger war Abwehrspieler Rick Winhauer mit dem Fuß zur Stelle (4.), ehe Nils Balder den Pass von Julius Buff veredelte (10.). Auch ohne Nico Hernandez (krank) war das Fundament zum ungefährdeten Dreier gelegt. „Eine solide, ordentliche Leistung hat gereicht, weil Dorndorf zumindest in diesem Spiel kein Verbandsliganiveau hatte“, fasste SG-Teammanager Timo Sieben zusammen. Jetzt steht die Partie in Breidenbach (So., 15 Uhr) an.

SG Walluf: Burghold; Winhauer, Johannes Buff (75. Dahlen), Esser (70. Prade), Marcel Krabler, Berger, J. Dalbert, Julius Buff, Löwer, Reichert (69. Hünerbein), Balder (69. Bellin).