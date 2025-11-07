Verbandsliga: Waldalgesheim will sich alle Optionen offenhalten

Waldalgesheim. Zum Hinrunden-Abschluss in der Verbandsliga wartet ein Schwergewicht auf Alemannia Waldalgesheim. Die Grün-Weißen müssen am Samstag (Anstoß 14.30 Uhr) beim TB Jahn Zeiskam antreten. Die Südpfälzer sind für viele Experten die vielleicht stärkste Mannschaft im 16er-Feld. Und sie sind von Auf- und Absteigern abgesehen die einzige Truppe, gegen die die Elf von Elvir Melunovic in der vergangenen Spielzeit weder im Hin- noch im Rückspiel einen Dreier einfahren konnte.

Den Unterschied machen bislang die Abteilung Attacke und die Treffsicherheit aus. Da haben die Pfälzer mehr zu bieten gehabt, sieben Treffer mehr erzielt und damit einen Zähler mehr auf das Punktekonto gebracht. Das wiederum reichte bislang für Tabellenplatz zwei. Die Alemannia liegt knapp dahinter auf Rang vier.

"Der Jahn steht auf Augenhöhe mit uns, Kandel, Hüffelsheim und Basara", sagt Melunovic. Alle sieht er noch mit Chancen im Rennen um Relegationsplatz zwei hinter dem bereits ein Stück enteilten Tabellenführer TuS Mechtersheim. Zeiskam habe dabei in den letzten Partien einen "Tick gefälliger und offensiv stärker agiert als wir", blickt der 54-Jährige auf die jüngsten Begegnungen. Dass sowohl der Jahn als auch die Alemannia in den jeweils 14 absolvierten Partien bislang erst 13 Gegentore kassiert haben, spricht für die Defensivstärke beider Mannschaften.

Melunovic möchte etwas Zählbares mitnehmen

Für Melunovic steht fest, "dass wir die Hinrunde nicht mit einer Niederlage beenden wollen." Unbedingt etwas Zählbares mitnehmen, so lautet deshalb die Ansage. Dass das schwer wird, darüber gibt sich an der Waldstraße niemand Illusionen hin. Zumal auch noch die 0:2-Rückrundenniederlage aus der Vorsaison in guter Erinnerung ist. Die Leistung am vergangenen Samstag beim 1:0-Sieg gegen den FC Bienwald Kandel, aktueller Tabellendritter, macht Melunovic und der Mannschaft aber Mut. "Wenn wir das bestätigen können, werden wir in der Spitzengruppe bleiben", sagt er. Sein Plan ist, mit einem Platz in die zweite Saisonhälfte zu starten, der alle Optionen offen lässt und zumindest in Richtung Relegation Hoffnung gibt.

Schienenspieler Shamshon noch fraglich

Fehlen wird den Waldalgesheimern außer dem Langzeitverletzten Bertin Gelenbevi definitiv nur Tom Gürel. Bei Schienenspieler David Shamshon, der gegen Kandel nach einem überharten Einsteigen des Gegners vom Platz musste, besteht noch geringe Hoffnung auf einen Einsatz. Vor der Abschlussuntersuchung am Freitag geht der erfahrene Coach nur von einer starken Prellung aus. Von einer Verletzung im Bänder- oder Kapselbereich könnte der 21-Jährige gerade so verschont geblieben sein. "David war eigentlich für die Stammelf vorgesehen. Aber wenn es nicht gehen sollte, werden wir mit Sicherheit eine andere Lösung finden", so Melunovic.

Respekt und Glaube an die eigene Stärke

Eine Niederlage – nach 2:0-Führung beim 2:3 in Mechtersheim. Mehr musste die Alemannia in der Hinrunde nicht hinnehmen. Und diese Bilanz soll unbedingt beibehalten werden. Jahn Zeiskam musste beim Klassenprimus dasselbe Ergebnis quittieren, ließ zudem Mitte Oktober mit einem 0:2 bei der TSG Bretzenheim alle Punkte liegen. Unschlagbar ist die Mannschaft von Jannick Immel also nicht. Und dennoch muss bei der Alemannia alles zusammenpassen, wenn sie ihre Ziele erreichen will. Denn schon im Vorjahr war der Gegner vom Samstag an der Waldstraße die stärkste Truppe, die sich dort vorgestellt hatte. Heißt: Der Respekt ist da, aber genauso der Glaube an die eigene Stärke.





