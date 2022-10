Verbandsliga: Wald-Michelbach mit wichtigem Heimsieg gegen Ginsheim Last-Minute 3:1 gegen den Tabellenvorletzten

Doch es war ein umkämpftes Spiel gegen einen Gegner, der sich besser präsentierte als es das Tabellenbild vermuten lässt. „Wir hatten gute Aktionen“, sagte VfB-Trainer Ermin Melunovic, dessen Team in der zweiten Halbzeit unter anderen zu einem Pfostentreffer kam. Der Coach musste aber eingestehen: Die Eintracht habe verdient gewonnen, vielleicht um ein Tor zu hoch – man bleibe aber dran und werde sich im Winter noch einmal verstärken. Suljic auf der Seite der Gastgeber hatte mit zwei Toren indes maßgeblich Anteil am wichtigen Erfolg der Überwälder. Der ETW-Angreifer, der nach längerer Verletzungspause wieder in Fahrt kommt, erzielte kurz vor der Pause auf Vorarbeit von Michel Klinger das Tor zum 1:1-Zwischenstand. Und Suljic legte nach: In der 88. Minute war der ETW-Offensivspieler erneut zur Stelle und markierte im Zusammenspiel mit Chatzigiannakis das 2:1 für die ETW. In der Nachspielzeit setzte Chatzigiannakis dann noch einen drauf und bescherte Wald-Michelbach auf Vorarbeit von Etienne Imsirovic den 3:1-Heimerfolg.

Tabellenvorletzte geht früh in Führung

Doch danach sah es zunächst nicht aus, denn Ginsheim ging nach einem Handelfmeter von Denis Oriana schon in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. ETW-Abwehrspieler Boubacar Siby unterlief der Fehler mit der Hand nach seinem Versuch, eine halbhohe Flanke im Strafraum mit dem Kopf zu klären. ETW-Torwart Nicolas Kollmann, der für den an einem Magen-Darm-Infekt erkrankten Marvin Gärtner vertrat und seine Sache gut machte, war am Samstag aber nur beim Strafstoß chancenlos. ETW-Offensivspieler Ylli Cermjani wird hingegen wohl länger ausfallen. Der zentrale ETW-Akteur hat eine Kapselverletzung im Knie und wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen Pause machen müssen. Das Fehlen von Cermjani machte sich gegen Ginsheim sofort bemerkbar. „Man hat gemerkt, dass er kaum zu ersetzen ist“, sagte ETW-Pressesprecher Lothar Strusch.