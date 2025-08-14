Verbandsliga-Vorschau: Nicht nur Hadamar droht der Fehlstart

Wiesbaden. Zwei Spieltage sind erst vorbei und dennoch scheint es, als wäre bei manchen Teams schon ein bisschen Druck auf dem Kessel: Zum Beispiel beim SV Rot-Weiß Hadamar. Der einstige Hessenligist, der in der Vorsaison in der Spitzengruppe der Liga unterwegs war, hat zum Auftakt zweimal knapp mit 1:2 verloren und steht noch ohne Zähler da. Nun wartet das sehr schwere Auswärtsspiel beim FC Ederbergland. Ähnlich ist die Lage bei den TuS Hornau, die bislang spielerisch noch weit weg sind von ihren Ansprüchen und bisher zweimal remis gespielt haben. Gelingt nun beim FV Breidenbach der Befreiungsschlag? Schlusslicht Marburg kassierte am ersten Spieltag bei SV Wiesbaden eine heftige 0:5-Klatsche. Nun geht es wieder in die Landeshauptstadt, beim FV Biebrich soll Wiedergutmachung her. Die SG Walluf empfängt Aufsteiger Juno Burg und könnte den dritten Sieg im dritten Spiel klarmachen. Während der ebenfalls perfekt gestartete SV Zeilsheim bei Absteiger TSV Steinbach Haiger II ranmuss. Der SVW empfängt den FC Waldbrunn, der Türkische SV ist nach spielfreiem Wochenende bei Germania Okriftel zu Gast. TSF Heuchelheim empfängt zum Start des Spieltags Mitaufsteiger VfR Limburg.