Verbandsliga: Vor dem letzten Tanz tobt das große Rechnen

– Foto: Jens Körner

Am 34. und letzten Spieltag der Verbandsliga Württemberg ist an der Spitze alles entschieden: Young Boys Reutlingen stehen bereits als Meister und Oberliga-Aufsteiger fest, FC Holzhausen geht sicher in die Aufstiegsrelegation. Doch darunter bleibt die Lage voller Spannung. Weil die endgültige Zahl der direkten Absteiger wohl erst am 10. Juni feststeht, ist die Unsicherheit enorm. Sicher abgestiegen sind bereits FC Esslingen, FSV Waiblingen, TSG Tübingen und VfR Heilbronn. Für mehrere andere Teams geht es nun um Punkte, Nerven und ein besseres Gefühl vor dem langen Warten auf die endgültige Rettung. Denn: 6 Mannschaften steigen sicher direkt ab. Sollte aber Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga runterkommen, würden laut WFV dann sieben Mannschaften direkt absteigen und der Achtletzte spielt die Abstiegsrelegation.

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Sa., 06.06.2026, 12:30 Uhr FSV Waiblingen FSV Waiblingen TSV Oberensingen TSV Oberensingen 12:30 PUSH

FSV Waiblingen hat mit dem 4:2 in Dorfmerkingen zwar noch einmal eindrucksvoll Moral gezeigt, der Abstieg ist aber bereits besiegelt. Gerade deshalb liegt in diesem letzten Heimspiel viel Emotionalität. Die Mannschaft kann sich mit einem mutigen Auftritt verabschieden und zugleich Einfluss auf das obere Tabellendrittel nehmen. TSV Oberensingen reist nach dem furiosen 6:2 gegen VfB Friedrichshafen mit breiter Brust an. Rang drei ist fest im Blick, und die Offensivwucht vom vergangenen Spieltag mit vier Treffern von Simon Brandstetter war ein deutliches Signal. Für Oberensingen geht es darum, eine starke Saison mit Nachdruck zu beenden.

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Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr TSV Berg TSV Berg VfR Heilbronn VfR Heilbronn 14:00 PUSH

TSV Berg musste zuletzt beim 1:2 in Rottenburg einen Rückschlag hinnehmen und will nun vor eigenem Publikum einen versöhnlichen Abschluss. Mit 47 Punkten steht die Mannschaft im gesicherten oberen Mittelfeld, aber gerade nach der jüngsten Niederlage dürfte der Wunsch groß sein, die Saison mit einem Sieg zu beenden. VfR Heilbronn feierte zuletzt beim 2:1 gegen Sportfreunde Schwäbisch Hall einen seltenen Erfolg und bewies noch einmal Widerstandskraft. Der Abstieg steht dennoch fest. Für die Gäste geht es nun um einen sauberen Ausklang, für Berg um eine klare Antwort nach dem Dämpfer in Rottenburg. ---

Für VfB Friedrichshafen war das 2:6 in Oberensingen ein schmerzhafter Schlag. Die Mannschaft liegt mit 43 Punkten auf Rang zehn und ist sportlich noch nicht in einem Bereich, der echte Entspannung zulässt. Ein Heimsieg zum Abschluss könnte deshalb sehr wertvoll sein – auch mit Blick auf die unklare Abstiegsfrage. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach geht mit 48 Punkten in dieses Auswärtsspiel und steht damit etwas stabiler da. Weil die Mannschaft selbst spielfrei auf Rang fünf blieb, ist die Ausgangslage ordentlich. Doch angesichts der offenen Gesamtstatik im Tabellenkeller wird auch Hofherrnweiler-Unterrombach auf einen konzentrierten letzten Auftritt drängen. ---

Calcio Leinfelden-Echterdingen hat sich mit dem 3:2 in Tübingen weiter Luft verschafft und geht mit 44 Punkten in den letzten Spieltag. Das ist eine gute Ausgangslage, aber noch keine vollständige Sicherheit. Gerade deshalb ist dieses Heimspiel von großer Bedeutung. Ein weiterer Sieg würde die starke Schlussphase eindrucksvoll untermauern. Sportfreunde Dorfmerkingen verspielten zuletzt beim 2:4 gegen Waiblingen eine 2:0-Führung und damit die Chance auf einen deutlich ruhigeren Saisonabschluss. Mit 48 Punkten ist die Lage ordentlich, dennoch reist die Mannschaft mit einer offenen Wunde an. Dieses Spiel ist ein Test für Reaktion und Reife. ---

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr FC Holzhausen FC Holzhausen TSG Tübingen TSG Tübingen 15:30 PUSH

FC Holzhausen hat seine Mission bereits erfüllt: Rang zwei und die sichere Teilnahme an der Aufstiegsrelegation stehen fest. Das 4:2 in Esslingen war der nächste Beleg für die starke Saison. Vor heimischem Publikum geht es nun darum, den eigenen Rhythmus zu halten und mit einem guten Gefühl in die Entscheidungsspiele zu gehen. TSG Tübingen verlor zuletzt trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd mit 2:3 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen und steht als Absteiger fest. Gerade deshalb wird die Mannschaft versuchen, sich beim Vizemeister mit Mut zu präsentieren. Für Holzhausen ist es die Generalprobe, für Tübingen ein letzter Auftritt ohne Netz. ---

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall Sportfreunde Schwäbisch Hall FC Esslingen FC Esslingen 15:30 PUSH

Sportfreunde Schwäbisch Hall mussten beim 1:2 in Heilbronn einen unnötigen Rückschlag hinnehmen. Mit 46 Punkten steht die Mannschaft auf Rang acht, doch auch hier ist wegen der offenen Zahl möglicher Absteiger keine völlige Gewissheit garantiert. Das Heimspiel gegen den bereits abgestiegenen FC Esslingen gewinnt dadurch zusätzliches Gewicht. FC Esslingen verkaufte sich beim 2:4 gegen Holzhausen phasenweise ordentlich, blieb am Ende aber erneut ohne Punkte. Der Abstieg ist fix, dennoch kann die Mannschaft das Tabellenbild noch beeinflussen. Schwäbisch Hall braucht eine klare Reaktion, Esslingen will sich anständig verabschieden. ---

SSV Ehingen-Süd holte zuletzt beim 2:2 in Fellbach einen wichtigen Punkt und geht mit 38 Zählern in dieses letzte Heimspiel. Die Ausgangslage ist angespannt, weil die offene Abstiegsregelung noch immer viele Rechnungen zulässt. Genau deshalb dürfte die Anspannung groß sein: Ein Sieg wäre vielleicht nicht endgültig befreiend, aber enorm wertvoll. FC Rottenburg gewann zuletzt 2:1 gegen TSV Berg und verbesserte sich auf 41 Punkte. Auch das ist noch kein Ruhekissen, aber ein spürbarer Vorteil. Diese Partie hat deshalb direkten Charakter: Ehingen-Süd kämpft um Entlastung, Rottenburg um die Bestätigung einer starken Reaktion im Endspurt. ---

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr Young Boys Reutlingen Young Boys Reutlingen SV Fellbach SV Fellbach 15:30 PUSH

Young Boys Reutlingen sind längst Meister, kassierten zuletzt beim 0:3 in Weilimdorf aber eine selten deutliche Niederlage. Vor eigenem Publikum soll nun ein anderer Schlussakkord her. Die Saison war herausragend, und genau deshalb dürfte die Mannschaft alles daran setzen, sich mit einem überzeugenden Auftritt zu verabschieden. SV Fellbach kam zuletzt nicht über ein 2:2 gegen Ehingen-Süd hinaus und steht mit 49 Punkten auf Rang vier. Rein tabellarisch sieht das stabil aus, doch in dieser außergewöhnlichen Konstellation bleibt für viele Teams ein Rest an Nervosität. Für Fellbach ist es ein schweres Auswärtsspiel, für Reutlingen der letzte Meisterauftritt.