Verbandsliga-Vizemeister verabschiedet gleich sechs Akteure Zum Saisonende werden sechs Spieler den FC Holzhausen verlassen. von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

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Der FC Holzhausen hat im Rahmen des letzten Heimspiels mehrere Spieler verabschiedet. Nach einer starken Verbandsliga-Saison, die der FCH als Vizemeister hinter den Young Boys Reutlingen beendete, verlassen Simon Bok, Henning Schwenk, Adrian Müller, Erind Zogu, Alexander Harachasch und Leon Louis Hayer nun zum Saisonende aus dem Kader der Mannschaft.

Die Abgänge betreffen mehrere Mannschaftsteile. Simon Bok war seit Jahren Teil des FC Holzhausen und kam in der aufgeführten Bilanz auf 78 Spiele. In der laufenden Verbandsliga-Saison absolvierte der 27-jährige Mittelfeldspieler 13 Partien. Auch Torhüter Henning Schwenk wird verabschiedet. Der 27-Jährige stand in dieser Saison 17-mal zwischen den Pfosten und kommt insgesamt auf 73 Spiele. Bereits in den beiden Oberliga-Jahren sammelte er für Holzhausen wertvolle Erfahrung.

Adrian Müller verlässt den FCH nach der Saison in Richtung TSG Balingen und kehrt damit zu einem früheren Verein zurück. Der 30-jährige Verteidiger bringt eine besonders erfahrene Vita mit: 226 Spiele, davon zahlreiche Einsätze in der Regionalliga Südwest und Oberliga Baden-Württemberg. In dieser Saison kam er für Holzhausen auf 22 Spiele, zwei Tore und drei Vorlagen. Ebenfalls nicht mehr zum Kader zählen Erind Zogu, Alexander Harachasch und Leon Louis Hayer. Zogu absolvierte als 20-jähriger Abwehrspieler in dieser Saison 25 Verbandsliga-Partien und steuerte zwei Tore sowie zwei Vorlagen bei. Harachasch kam ebenfalls auf 25 Einsätze, zwei Tore und zwei Assists. Hayer, ebenfalls 20 Jahre alt, brachte offensives Potenzial mit und erzielte in zwölf Einsätzen zwei Treffer.