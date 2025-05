Verbandsliga: Viktoria Griesheim zieht zurück

Entgegengesetzte Richtungen: Während Viktoria Griesheim (links Massil Aimene) aus der Verbandsliga zurückzieht und in die Gruppenliga geht, steigt Meister SV Hummetroth (Mitte Danny Klein, rechts Giuseppe Signorelli) in die Hessenliga auf. Foto: Peter Henrich

Griesheim. Es gab keinen Sieger. Dennoch gab es im Spiel der Verbandsliga Süd zwischen Viktoria Griesheim und dem SV Hummetroth (1:1) Verlierer und Gewinner. Denn während Hummetroth sein Meisterstück machte, bestätigte die Viktoria, was schon seit Wochen Thema ist: Der Verein zieht sich aus der Klasse zurück und strebt in der kommenden Saison in der Gruppenliga den Neuaufbau an.

„Unsere finanzielle Lage zwingt uns dazu“, erklärte der Viktoria-Vorsitzende Hans Fuß, der noch versucht hatte, den Etat für die Verbandsliga aufzutreiben. Ein weiterer Grund für den Rückzug ist, dass die Viktoria, die sportlich vom Abstieg bedroht ist, zurück zu ihren „Griesheimer Wurzeln“ möchte. Dies mit ehemaligen Spielern wie Patrick Stumpf, Pascal Bender, Noah Lorenz (auch sein Bruder Tim Lorenz komm vom VfR Groß-Gerau) und Nick Volk. Allerdings, so Fuß, hätten die Rückkehrer ihr Engagement an die Gruppenliga gebunden. Mit Maximilian Köhler (ebenfalls Groß-Gerau) und Estevao Borges (Pars Neu-Isenburg) stehen weitere Zugänge fest. Auch der künftige Trainer Elton Da Costa (Fuß: „Das ist alles besprochen“) sei damit einverstanden, die Viktoria in der Gruppenliga zu coachen – teils hieß es, er hätte sein Kommen an die Verbandsliga geknüpft. Bis Dienstag werde die Viktoria dem Hessischen Fußball-Verband (HFV) von ihrem Entschluss informieren. Die Griesheimer sind dann, sobald vom HFV akzeptiert, erster Absteiger. Die Runde werden sie aber zu Ende spielen. „Selbstverständlich“, sagte Fuß dazu.

Unterdessen setzt RW Darmstadt den Aufwärtstrend fort und steht in der Tabelle erstmals in dieser Saison vor dem Lokalrivalen FCA Darmstadt. Durch den 3:1-Erfolg in Erlensee überholten die Rot-Weißen (45 Punkte) die Arheilger, die nach dem 1:2 gegen TS Ober-Roden bei 43 Zählern blieben. Der Achtungserfolg gegen den Meister geriet ob der Entwicklung bei der Viktoria in den Hintergrund. „Wir waren sogar die bessere Mannschaft, der Punkt ist absolut verdient“, sagte Fuß. Amine Aidoud (21.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Giuseppe Signorelli (62./Foulelfmeter) für die Gäste ausgeglichen.

Die Rot-Weißen zeigten auch beim designierten Absteiger, dass sie zu ihrer Stabilität gefunden haben. Diese Stabilität wirkt sich freilich aus – es geht Stück für Stück nach oben in der Tabelle, in der die Darmstädter nun Siebter sind. Wie enorm sich das Team gesteigert hat, lässt sich am Abschneiden in Hin- und der bisherigen Rückrunde ablesen. In der ersten Saisonhälfte sprangen 21 Punkte aus 17 Spielen heraus – das war Rang elf wert. In den bisher 14 Partien der Rückrunde sind die Darmstädter auf 24 Zähler gekommen – das ist Platz drei. „Wir hatten nach der schwierigen Vorbereitung Probleme, rein zu kommen in die Saison“, sagte RW-Trainer Dominik Lohrer im Rückblick. Das klappte dann immer besser, was für den Aufschwung der Rot-Weißen sorgte, die teils Vorletzter waren. „Mit dem Sieg haben wir nun wohl die letzten Zweifel am Klassenerhalt ausgeräumt. Der Sieg war verdient – jetzt wollen wir die Runde stark beenden“, sagte der Coach weiter. Robin Schwarz mit seinem Doppelpack (36./52.) und Fynn Malte Hellwig (73.) hatten mit ihren Treffern für den Sieg in Erlensee gesorgt; Markus Wagner markierte das zwischenzeitliche 1:1 (45.+1).