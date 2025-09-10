Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die SG Eintracht Bad Kreuznach und die TSG Bretzenheim sind bislang noch sieglos. – Foto: Michael Wolff - Archiv
Verbandsliga: Vier Teams warten auf ersten Sieg
Klappt's für SG Eintracht, Morlautern, Steinbach und Bretzenheim am kommenden Wochenende? +++ Spitzentrio mit lösbaren Aufgaben
Mainz. Sechs Spiele, null Siege: Für die SG Eintracht Bad Kreuznach, den SV Morlautern, den TuS Steinbach und die TSG Bretzenheim läuft die aktuelle Verbandsliga-Saison derzeit nicht nach Plan. In ihren Partien am Wochenende wollen die Teams endlich ihren ersten Sieg einfahren. Die SGE ist samstags in Herxheim zu Gast, der TuS sonntags in Waldalgesheim gefordert. Morlautern und Bretzenheim stehen sich im direkten Duell gegenüber. Außerdem ist Tabellenführer Mechtersheim in Hüffelsheim zu Gast. Der FC Basara ist bei Aufsteiger Hohenecken gefordert. Außerdem im Einsatz: Die TuS Marienborn gegen Steinwenden, Jahn Zeiskam gegen Bodenheim und der FC Bienwald Kandel gegen den Unterbau des FK Pirmasens.