Verbandsliga: VfR jubelt, RWW II zahlt Lehrgeld

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Offenbacher Kickers II – VfR Groß-Gerau 0:3 (0:0). Es war ein ausgeglichenes Spiel. Aber keines von der Art, in dem sich zwei uninspirierte Mannschaften mit ökonomischer Laufarbeit im Mittelfeld neutralisieren, sondern ein schnelles, sehr unterhaltsames: „Es ging hin und her“, berichtete Driton Kameraj, Sportlicher Leiter des VfR. So ging es auch nach der Pause weiter. Mit einem entscheidenden Unterschied, wie Kameraj anmerkte: „Wir haben unsere Chancen genutzt.“ Besonders begeistert war der Sportchef vom raffinierten dritten Tor drei Minuten vor Schluss, da die Groß-Gerauer die Kickers mit einem schnell ausgeführten Freistoß überraschten. Letztlich stand Ilias Benazza frei vorm Tor und blieb eiskalt. In Führung geschossen hatte Kevin Schuller die Grün-Weißen, als er nach Pass von Benazza direkt abzog. In der Schlussphase sorgte Maximilian Köhler mit dem 0:2 für die Entscheidung. Der fünfte Platz sei „gerade für die Jungs, die aufhören oder zu anderen Vereinen wechseln, ein geiler Abschluss“, sagte Kameraj.