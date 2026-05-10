Verbandsliga: VfR Groß-Gerau kassiert Last-Minute-Ausgleichstor

In der dritten Minute der Nachspielzeit kam der VfR in Ballbesitz. Aber statt die Kugel einfach weit nach vorn zu schlagen, versuchten die Groß-Gerauer, die Situation spielerisch zu lösen. Sie handelten sich einen Konter und letztlich das späte Ausgleichstor von Maurice Reininger ein. Und das, obwohl der VfR noch vor dem 1:0 von Ilias Benazza noch weitere gute Chancen hatte, das Spiel zu entscheiden. Doch Marco Oliveri Del Castillo, Paul Schmieder und Benazza brachten den Ball einfach nicht im Tor unter. "Aber das Unentschieden geht in Ordnung", erklärt Sportlicher Leiter Driton Kameraj. Sicher, das Last-Minute-Ausgleichstor sei glücklich für die Dortelweiler gewesen: "Aber man muss fairerweise sagen, nach dem 1.0 haben wir dem Gegner die eine oder andere Chance zugelassen."