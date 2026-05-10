Verbandsliga: VfR Groß-Gerau kassiert Last-Minute-Ausgleichstor

Groß-Gerau. Knapp an einem Sieg vorbei schrammte Verbandsligist VfR Groß-Gerau bei einem Unentschieden. Eine bittere Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf kassierte indes der SV Rot-Weiß Walldorf II.
In der dritten Minute der Nachspielzeit kam der VfR in Ballbesitz. Aber statt die Kugel einfach weit nach vorn zu schlagen, versuchten die Groß-Gerauer, die Situation spielerisch zu lösen. Sie handelten sich einen Konter und letztlich das späte Ausgleichstor von Maurice Reininger ein. Und das, obwohl der VfR noch vor dem 1:0 von Ilias Benazza noch weitere gute Chancen hatte, das Spiel zu entscheiden. Doch Marco Oliveri Del Castillo, Paul Schmieder und Benazza brachten den Ball einfach nicht im Tor unter. "Aber das Unentschieden geht in Ordnung", erklärt Sportlicher Leiter Driton Kameraj. Sicher, das Last-Minute-Ausgleichstor sei glücklich für die Dortelweiler gewesen: "Aber man muss fairerweise sagen, nach dem 1.0 haben wir dem Gegner die eine oder andere Chance zugelassen."
Die letzten Sorgen im Kampf um den Klassenerhalt wollte die Walldorfer U23 beseitigen. Den Sieg gegen einen direkten Konkurrenten wollten die Rot-Weißen schaffen, indem sie "hundertprozentig unser Herz auf dem Platz lassen", sagt Interimstrainer Süleyman Karaman: "Aber nichts von dem, was wir vorhatten, haben wir auf den Platz gebracht. Wirklich nichts."
Weiter voran kommt der SV Rot-Weiß mit der Kaderplanung für die kommende Saison. An Neuzugängen vermeldet Sportlicher Leiter Bastian Eisert nun Kenneth Malm (Spvgg. Oberrad), Adnan Voloder (Germania Ober-Roden), Khalid Lafriakh, Mohamed Sarssar (beide SV St. Stephan), Artem Vedmid, Aladine Mezaine Von Borries Brahim (beide OSC Rosenhöhe) und Ouail El Mourabit (Germania Dörnigheim).