Im Heimspiel gegen den SC dortelweil kassiert der VfB in der 88.Minute durch eine Standardsituation den Ausgleich. – Foto: Norbert Kaus

Verbandsliga: VfB kassiert 1:1 kurz vor Schluss Ginsheim verpasst ersten Saisonsieg knapp +++ Dersim beim 0:3 „recht ordentlich“

RÜSSELSHEIM/Ginsheim.Wieder einmal war Verbandsligist VfB Ginsheim am Sonntag seinem ersten Saisonsieg nah. Und wieder einmal wurde nichts daraus. Weil der Tabellenvorletzte in der 88. Minute eine Standardsituation schlecht verteidigte und so den Ausgleichstreffer kassierte.

VfB Ginsheim – SC Dortelweil 1:1 (0:0). Die VfB-Verantwortlichen wollten der knapp am Sieg vorbeigeschrammten Mannschaft keinen Vorwurf machen. „Wir hätten uns auf jeden Fall drei Punkte verdient“, resümierte Teammanager Rachid Dadda. Die Mannschaft von Trainer Ermin Melunovic habe sich „gut ins Spiel gekämpft und alles gegeben“. Deshalb spricht der Teammanager ein „ganz großes Lob an die Mannschaft“ aus. Schon zur Halbzeit hätten die Ginsheimer führen müssen. Aber Sungmo Hwang schoss Torhüter Yannick Rühl an. Auch nach einer Ecke scheiterte Hwang am Keeper. Besser machte es der 18 Jahre alte Südkoreaner kurz nach der Pause, als ihm das überfällige Führungstor gelang. Dieser Treffer hätte reichen können. „Aber uns fehlt halt die letzte Konzentration bis zum Ende“, sagte Dadda ob der neuerlichen Nachlässigkeit, die zu einem überflüssigen Gegentor führte: „Das ist das, was uns das Genick bricht, dass wir in den Schlussminuten oft nicht konsequent genug sind.“ VfB Ginsheim: Staegemann – Vietze, Alebiosu, Nemeth, Joo, Baljak, Kohnhäuser, Scholz, Oriana, Öztürk, Hwang (82. Hwang). Tore: 1:0 Hwang (49.), 1:1 Strenger (88.). Schiedsrichter: Wiesner (Frankfurt). Zuschauer: 100. JSK Rodgau – Dersim Rüsselsheim 3:0 (1:0). „Das war ein recht ordentliches Spiel von uns. Hinten haben wir stabil und kompakt gestanden. Aber insgesamt waren wir zu harmlos nach vorne“, musste Dersim-Coach Hakan Karakoc nach der mittlerweile 13. Rundenniederlage weiter Probleme in der Offensive beklagen. Dabei machten sich die Ausfälle von Markus Weinhardt und Spiridon Pentidis bemerkbar. Zudem konnte Kapitän Antonio Pascali in der 60. Minute wegen eines Muskelfaserrisses nicht mehr weiterspielen.