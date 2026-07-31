Verbandsliga: VfB Ginsheim vor hoher Auftakthürde

Groß-Gerau. Wenn es für die drei Verbandsligisten im Kreis in die neue Saison geht, macht der VfB Ginsheim bereits am Freitagabend den Anfang. Dann trifft der Aufsteiger um 19.15 Uhr bei Kickers Offenbach II auf eine Mannschaft, die in der letzten Runde lange oben mitgespielt hat. Der VfR Groß-Gerau startet am Samstag um 15 Uhr beim 1. Hanauer FC, während Rot-Weiß Walldorf II am Sonntag um 13 Uhr den FC Kalbach erwartet.
Für VfB-Coach Jonas Schuster ist klar: "Wir haben ein dickes Brett vor uns und fahren mit großem Respekt nach Offenbach. Die Kickers haben sehr gut ausgebildete Spieler mit hoher individueller Qualität. Da wird es schwer, dort zu bestehen." Zumal Maxi Gross und Andrej Ruder urlaubsbedingt fehlen. Tobias Kolb ist noch verletzt. Und hinter den Einsätzen von Jörg Finger und Marcel Czepecha stehen noch Fragezeichen. Doch sieht der Trainer sein junges Team gut vorbereitet: "Wir gehen mit einem guten Gefühl in das Spiel und versuchen, als Underdog um Punkte mitzuspielen und schauen, was möglich ist. Wir werden dem Gegner jedenfalls nichts schenken und hoffen, direkt gut in die Runde starten zu können."
Das wünscht sich auch der VfR Groß-Gerau am Samstag beim 1. Hanauer FC. Letztes Wochenende hat er sich in der ersten Runde des Hessenpokals mit einem überzeugenden 3:1-Sieg bei Klassennachbar Pars Neu-Isenburg schon mal Selbstbewusstsein dafür geholt. "Das war ein tolles Gefühl. Aber jetzt ist das im Ligaspiel eine andere Situation", betont Trainer Gaetano Bauso. Dabei ist der Hessenliga-Absteiger aus Hanau, ein Traditionsverein, der lange in der höchsten Landesklasse gespielt hat, "eine Überraschungskiste" für den VfR-Coach. "Ich habe keine großen Informationen über den FC. Aber wir müssen auf jeden Fall mit einer jungen laufstarken Mannschaft rechnen." Wie Bauso bei seinem eigenen Team positiv hervorheben kann, "ziehen die Jungs gut mit und haben in den letzten Wochen sehr gut gearbeitet". Der Kader sei sehr ausgeglichen, die Besetzung am Samstag fast komplett. "Deshalb wollen wir in Hanau auch möglichst gleich etwas mitnehmen."
Die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Walldorf geht mit einem neuen Trainer in die Saison. Der bisherige U19-Coach Thomas Kaltsounis übernimmt nun die Leitung. Dabei steht ihm eine sehr junge Mannschaft mit vielen Talenten zur Verfügung, wie er erfreut berichtet: "Wir haben 15 Neuzugänge, davon zwölf U19-Spieler." Ziel sei eine bessere Platzierung als letzte Runde, die auf Rang zwölf endete. "Aber in erster Linie geht es darum, die Jungs weiterzuentwickeln und dass der ein oder andere den Sprung in die erste Mannschaft schafft", betont Kaltsounis. Nach einer guten Vorbereitung sieht er dem Saisonauftakt am Sonntag gegen den FC Kalbach zuversichtlich entgegen.
Auch Bastian Eisert, sportlicher Leiter bei Rot-Weiß, ist optimistisch: "Die Vorbereitung war gut, die Ergebnisse auch. Alle ziehen mit bei der Zweiten. Wir sind zwar noch nicht ganz komplett, können aber personell aus dem Vollen schöpfen." Nachdem in der vergangenen Saison gegen Kalbach ein Auswärtssieg gelungen war, das Heimspiel aber verloren ging, "wäre es schön, wenn wir jetzt zuhause gewinnen", meint Eisert.