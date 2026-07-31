Verbandsliga: VfB Ginsheim vor hoher Auftakthürde

Die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Walldorf geht mit einem neuen Trainer in die Saison. Der bisherige U19-Coach Thomas Kaltsounis übernimmt nun die Leitung. Dabei steht ihm eine sehr junge Mannschaft mit vielen Talenten zur Verfügung, wie er erfreut berichtet: "Wir haben 15 Neuzugänge, davon zwölf U19-Spieler." Ziel sei eine bessere Platzierung als letzte Runde, die auf Rang zwölf endete. "Aber in erster Linie geht es darum, die Jungs weiterzuentwickeln und dass der ein oder andere den Sprung in die erste Mannschaft schafft", betont Kaltsounis. Nach einer guten Vorbereitung sieht er dem Saisonauftakt am Sonntag gegen den FC Kalbach zuversichtlich entgegen.

Auch Bastian Eisert, sportlicher Leiter bei Rot-Weiß, ist optimistisch: "Die Vorbereitung war gut, die Ergebnisse auch. Alle ziehen mit bei der Zweiten. Wir sind zwar noch nicht ganz komplett, können aber personell aus dem Vollen schöpfen." Nachdem in der vergangenen Saison gegen Kalbach ein Auswärtssieg gelungen war, das Heimspiel aber verloren ging, "wäre es schön, wenn wir jetzt zuhause gewinnen", meint Eisert.