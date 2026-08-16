Verbandsliga: VfB Ginsheim siegt in der Nachspielzeit

So ging ein packendes Derby zu Ende. Den Sieg hatte sich der VfB verdient, findet Trainer Jonas Schuster: „Nach dem 1:1 waren wir drückend überlegen.“ Sein Walldorfer Trainerkollege Thomas Kaltsounis sprach von einem „gebrauchten Tag für uns“. Denn nicht nur, dass seine Mannschaft das späte Elfmetertor kassierte, bekam Yassin Hadri für sein Foul an Erhard auch noch die Rote Karte. Obendrein verdrehte sich Imad El Idrissi in der 50. Minute so unglücklich das Knie, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. „Hoffentlich ist es nichts Schlimmes“, sagte Kaltsounis. Mit Marlon Ohl, der sich eine Muskelverletzung zuzog, schied ein weiterer RWW-Fußballer verletzungsbedingt aus (68.). „Wir haben dann die Ordnung nicht halten können“, so Kaltsounis.

In einer Phase ab der 15. Minute hatte es indes gut für die Rot-Weißen ausgesehen. Mohamed Sarssar traf nach Flanke von El Idrissi zum 1:0 (19.). Dies zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschend, denn immer wieder hemmten Ballverluste den Walldorfer Spielaufbau. Die Ginsheimer spielten zwar einen gepflegten Fußball. Aber meist war in Tornähe Schluss. Und eine Riesenchance aufs Führungstor vergab Amir Azouagh, der aus fünf Metern nach Flanke von Leon Thurk übers Tor köpfte (12.). In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs umspielte Ilias Boutayeb den VfB-Torhüter, Simon Marschall. Er setzte sein Dribbling fort, obwohl er das leere Tor vor sich hatte, und traf nur das Außennetz. Eine weitere Großchance hatte Enes Atug vergeben, der aus halblinker Position am langen Eck vorbeischoss (42.).

Mächtig Druck machte der VfB gleich in den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit. Eine von Azouagh verlängerte Thurk-Flanke und einen scharfen Kopfball von Tibor Lutz wehrte RWW-Torhüter Justus Schuchmann glänzend ab. Das Spiel wogte fortan hin und her mit guten Chancen auf beiden Seiten. Bis Marcel Czepecha im Walldorfer Strafraum am schnellsten schaltete und zum 1:1 traf (63.). In der Schlussphase erspielte sich der VfB Torchancen fast im Minutentakt. Ein Özer-Tor erkannte der Schiedsrichter wegen einer Abseitsstellung nicht an. Aber in der Nachspielzeit holte der VfB Versäumtes nach.