Verbandsliga: VfB fehlen erneut viele Stammkräfte Ginsheim erwartet Achten SG Bornheim

Ginsheim. Sie haben viel miteinander geredet. Zeit genug hatten die Verbandsliga-Fußballer des VfB Ginsheim ja, denn ihr jüngstes Spiel (0:4 bei RW Darmstadt) liegt eineinhalb Wochen zurück. Fürs vergangene Wochenende gab Trainer Ermin Melunovic den Seinen frei – „um den Kopf freizubekommen“, wie er sagt. Das Grundübel des sieglosen Tabellenvorletzten aber bleibt. Auch am Sonntag (15 Uhr), wenn der VfB den Ligaachten SG Bornheim/GW Frankfurt erwartet, fehlen wieder zahlreiche Leistungsträger.

Den Neuzugang Sebastian Alebiosu sah Melunovic in seiner Entwicklung auf einem guten Weg, doch nun fällt der 21 Jahre alte Ex-Koblenzer wegen einer Erkrankung voraussichtlich bis Ende Oktober aus. Tom Kohnhäuser und Stefan Baljak seien auf Klassenfahrt, Daniel Thur fehle aus privaten Gründen. Wo Alexander Scholz ist, der zuletzt am 28. August (1:1 gegen JSK Rodgau) gespielt hat und seither fehlt, weiß Melunovic nicht so genau. Torhüter Frederic Erb ist verreist, dafür steht Stammkeeper David Staegemann wieder zur Verfügung. Fraglich ist die Einsatzfähigkeit von Tim Vietze, der bis Donnerstag krank war.

„Wir sind ganz klarer Außenseiter“, sagt Melunovic mit Blick auf die Partie am Sonntag: „Aber das heißt nicht, dass wir nicht alles geben und versuchen, das Spiel zu gewinnen.“